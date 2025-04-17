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Межгосударственные отношения России и Катара

Межгосударственные отношения России и Катара - 17.04.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Катара

Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся в четверг в Москве. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:55+0300

2025-04-17T00:55+0300

2025-04-17T00:55+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся в четверг в Москве. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Катара. Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года. Шестого декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию. До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами - в декабре 2001 года и ноябре 2010 года. Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007 и 2010 годах. В декабре 2011 года было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны. Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира. В ноябре 2013 года указом президента РФ в Катар был назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Нурмахмад Холов (занимал этот пост до ноября 2021 года). 5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. 17-19 января 2016 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. 26 марта 2018 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посещал Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии. 1 июля 2018 года состоялась краткая беседа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым на футбольном матче Чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании. 3 июля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. 15 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также церемония передачи символической эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару. 15 июня 2019 года Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани провели рабочую встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе (Таджикистан). 13 октября 2022 года президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане (Казахстан). 4 июля 2024 года президент России Владимир Путин встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Во встрече с российской стороны приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков. 21 июня 2023 года состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с председателем совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. 23-26 апреля 2024 года Катар с официальным визитом посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен встретилась с Государственным министром по международному сотрудничеству в МИД Катара Лолвой Аль-Хатер. Кроме того, впервые при посреднической миссии Катара прошли очные переговоры с украинской стороной по вопросам воссоединения семей. В последующем при посредничестве Катара несколько детей из России и Украины воссоединились со своими семьями. Осуществляется сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств. 10-11 марта 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Катар. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, встретился с заместителем председателя Совета министров, государственным министром по делам обороны Катара Халедом Аль-Атыйей, провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В Дохе также прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Катара с участием Сергея Ларова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. 11 сентября 2021 года заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Москву с рабочим визитом. В последующем глава МИД Катара посещал Россию с рабочими визитами в марте 2022 года, в июне 2023 года и в июле 2024 года. 1 июня 2022 года Сергей Ларов и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели рабочую встречу в Эр-Рияде (ОАЭ) "на полях" пятого министерского заседания стратегического диалога Россия - ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). 10 декабря 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по ВКС выступил на 21-м Дохийском форуме, посвященном обсуждению новых геополитических реалий. Глава МИД России Сергей Лавров также посещал Доху с рабочими визитами в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В ходе визита в 2024 году он был принят Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, провел переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, а также участвовал в 22-м Дохийском форуме. В рамках визита в 2025 году глава внешнеполитического ведомства России был принят Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также провел переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Поддерживаются контакты по парламентской линии. 7 июля 2014 года по решению Комитета Совета Федерации по международным делам (КМД) была создана группа по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным советом Государства Катар. Председатель Консультативного совета Катара Ахмед Аль Махмуд принял участие в состоявшемся 4-5 июня 2018 года в Москве Международном форуме по развитию парламентаризма. 8 октября 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Аль Махмудом в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье (Турция). В конце октября 2018 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. В рамках визита прошла встреча с председателем Консультативного совета Ахмедом Аль Махмудом. В апреле 2019 года делегация российских парламентариев во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым приняла участие в 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Дохе. В рамках визита состоялась встреча с провел встречу с председателем катарской части Катарско-Российского делового совета, членом Консультативного Совета Катара Али Бин Абдуллатифом Аль-Миснедом. Осуществляются российско-катарские контакты в военной области. 25 октября 2017 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). 22-23 февраля 2018 года заместитель председателя Совета министров, госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед Аль-Аттый находился в Москве по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания Красной Армии. Развиваются экономические связи. Катар принял участие в качестве страны-гостя в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся 2-5 июня 2021 года. В мае 2023 года делегация Катара приняла участие международном экономическом форуме "Россия - исламский мир" в Казани. "На полях" форума состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с замминистра торговли и промышленности Катара султаном Рашедом аль-Хатером. В 2024 году делегация Катара вновь посетила форум в Казани. На полях мероприятия состоялась пленарная сессия "Бизнес-диалог Россия - Катар". Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая была учреждена в 2010 году. Ее очередное заседание прошло 16 марта 2025 года в Дохе. Объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста. По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в структуре товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. При этом Россия готова увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия. Катар является крупнейшим арабским инвестором в экономику России: объем прямых катарских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Россия и Катар тесно взаимодействуют в сфере энергетики. Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) стал акционером "Роснефти" в конце 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 18,53% акции "Роснефти". В марте 2022 года стало известно, что QIA не планирует продажу своего пакета акций в "Роснефти", рассматривая эту инвестицию как ключ к поддержанию отношений между Катаром и Россией. 29 марта 2018 года "Роснефть" открыла в Катарском парке науки и технологий центр исследований и разработок. В феврале 2013 году в Дохе состоялось торжественное открытие офиса представительства компании "Газпром" в Катаре. Российские промышленники и предприниматели заинтересованы в развитии проектов в области IT-технологий, искусственного интеллекта, транспортных и железнодорожных проектов, нефтегазотранспортной инфраструктуры; они также заинтересованы в сотрудничестве по линии финансовых институтов, фармацевтике, предоставлении научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг по ряду отраслей, в том числе в области электроэнергетики, подготовке высококвалифицированных кадров в различных сферах. В повестке дня двустороннего сотрудничества стоит вопрос по совместному с Катаром участию в создании одного из направлений международного транспортного коридора "Север-Юг" между РФ и Индией через Иран. В числе перспективных сфер сотрудничества - фармацевтика. Помимо поставки широкой номенклатуры лекарственных средств, Россия рассматривает локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий. Кроме того, возможности для кооперации открывают отечественные передовые разработки в области судостроения, в частности, это касается пассажирских судов на подводных крыльях и экологических бесшумных электросудов, которые успешно эксплуатируются в России. Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году Россия и Катар провели перекрестный Год культуры. Отмечена положительная тенденция в развитии сотрудничества в области туризма. В 2024 году Катар посетили более 100 тысяч российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных - в 2024 году Россия приняли около 11 тысяч туристов из Катара.

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