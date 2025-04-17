https://1prime.ru/20250417/rossija-856758421.html

В России создали препарат от онкозаболеваний, не имеющий аналогов

В России создали препарат от онкозаболеваний, не имеющий аналогов - 17.04.2025, ПРАЙМ

В России создали препарат от онкозаболеваний, не имеющий аналогов

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T03:14+0300

2025-04-17T03:14+0300

2025-04-17T03:14+0300

здоровье

бизнес

общество

москва

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856758421.jpg?1744848842

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривая спор Минпромторга России и разработчика лекарственных препаратов, пришел к выводу о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", - говорится в постановлении суда. В нем уточняется, что препарат "Афотид" уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отметил суд. В своем иске к подмосковному ООО "Лина М" (Королев) Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний". Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Как заявил истец, просрочка выполнения 4-го этапа НИОКР, включающего клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом, по мнению Минпромторга, "цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика". Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика более 117 миллионов рублей неосновательного обогащения, отказав во взыскании процентов. Это решение обжаловали обе стороны. Апелляционная инстанция сократила взыскание до 14 миллионов рублей. Она согласилась с тем, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались в связи с запретом на набор добровольцев в период пандемии, затем из-за санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства, в частности, "гомогенизатор полимерных частиц высокого давления". В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, бизнес, общество , москва, минпромторг