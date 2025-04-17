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Число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57% - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/rossija-856760066.html
Число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57%
Число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57%
Количество выданных в России потребительских кредитов в марте 2025 года сократилось на 57% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,25 миллиона,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T05:30+0300
2025-04-17T05:30+0300
экономика
финансы
россия
москва
московская область
краснодарский край
алексей волков
нбки
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Количество выданных в России потребительских кредитов в марте 2025 года сократилось на 57% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,25 миллиона, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в марте 2025 года составило 1,25 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,0% (в марте 2024 года – 2,92 миллиона единиц)", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с февралем 2025 года выдача потребкредитов в марте незначительно выросла - на 0,5%. В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров выдачи в этом сегменте розничного кредитования) в марте было выдано в Москве (87,7 тысячи единиц), Московской области (75,2 тысячи), Краснодарском крае (52,8 тысячи), Тюменской области (46,3 тысячи) и Свердловской области (45,1 тысячи единиц). При этом сильнее всего в годовом выражении число выданных потребкредитов в марте снизилось в Оренбургской (-62,6%), Саратовской (-60,6%), Ленинградской (-59,8%) и Кемеровской (-58,8%) областях, а также в Пермском крае (-58,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 48,1% и 54,4% соответственно. "Сокращение выдачи потребительских кредитов во второй половине 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов… Однако уже с декабря темпы кредитования остаются на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации. Даже если регулятор не начнет снижать ключевую ставку, можно ждать определенного роста в данном сегменте розничного кредитования", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, россия, москва, московская область, краснодарский край, алексей волков, нбки
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Краснодарский край, Алексей Волков, НБКИ
05:30 17.04.2025
 
Число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57%

НБКИ: число выданных в России потребительских кредитов в марте сократилось на 57%

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Количество выданных в России потребительских кредитов в марте 2025 года сократилось на 57% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 1,25 миллиона, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в марте 2025 года составило 1,25 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57,0% (в марте 2024 года – 2,92 миллиона единиц)", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с февралем 2025 года выдача потребкредитов в марте незначительно выросла - на 0,5%.
В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров выдачи в этом сегменте розничного кредитования) в марте было выдано в Москве (87,7 тысячи единиц), Московской области (75,2 тысячи), Краснодарском крае (52,8 тысячи), Тюменской области (46,3 тысячи) и Свердловской области (45,1 тысячи единиц).
При этом сильнее всего в годовом выражении число выданных потребкредитов в марте снизилось в Оренбургской (-62,6%), Саратовской (-60,6%), Ленинградской (-59,8%) и Кемеровской (-58,8%) областях, а также в Пермском крае (-58,5%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 48,1% и 54,4% соответственно.
"Сокращение выдачи потребительских кредитов во второй половине 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов… Однако уже с декабря темпы кредитования остаются на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации. Даже если регулятор не начнет снижать ключевую ставку, можно ждать определенного роста в данном сегменте розничного кредитования", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМОСКВАМосковская областьКраснодарский крайАлексей ВолковНБКИ
 
 
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