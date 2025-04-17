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Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%
Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук,... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T07:15+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года", - говорится в сообщении.
Лидером среди марок в марте традиционно стала отечественная Lada. Ее продажи составили 121,3 тысячи штук, что всего на 1,5% меньше, чем годом ранее, и на 14,5% больше, чем в феврале этого года. Второе место за собой сохранила японская Toyota (43,6 тысячи штук). Далее следуют корейские Kia и Hyundai (23,8 тысячи и 23,3 тысячи авто соответственно). Замыкает первую пятерку японский Nissan (19,3 тысячи машин).
"В первой десятке все марки показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении – падение. И тут особо стоит отметить Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год "просел" сильнее всех (-20%)", - отметили в "Автостате".
Среди моделей в сегменте б/у легковых автомобилей первое место заняла Lada 2107. В марте в России было продано 11,8 тысячи "семерок". На второй строчке рейтинга расположился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", показатель которого составил 9,7 тысячи экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта, с практически равными результатами, попали также Hyundai Solaris, Lada 4x4 / Niva Legend и Kia Rio (все по 8,4 тысячи штук).
"В сравнении с февралем все модели оказались "в плюсе", причем среди них только у Kia Rio рост составил менее 10%. По отношению к марту 2024-го лишь ВАЗовская "семерка" демонстрирует положительную динамику (+2,7%), а все остальные имеют падение в диапазоне 4–18%", - прокомментировали аналитики.
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бизнес, россия, москва, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Toyota, Kia, Hyundai, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%
"Автостат": продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года", - говорится в сообщении.
Лидером среди марок в марте традиционно стала отечественная Lada. Ее продажи составили 121,3 тысячи штук, что всего на 1,5% меньше, чем годом ранее, и на 14,5% больше, чем в феврале этого года. Второе место за собой сохранила японская Toyota (43,6 тысячи штук). Далее следуют корейские Kia и Hyundai (23,8 тысячи и 23,3 тысячи авто соответственно). Замыкает первую пятерку японский Nissan (19,3 тысячи машин).
"В первой десятке все марки показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении – падение. И тут особо стоит отметить Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год "просел" сильнее всех (-20%)", - отметили в "Автостате".
Среди моделей в сегменте б/у легковых автомобилей первое место заняла Lada 2107. В марте в России было продано 11,8 тысячи "семерок". На второй строчке рейтинга расположился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", показатель которого составил 9,7 тысячи экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта, с практически равными результатами, попали также Hyundai Solaris, Lada 4x4 / Niva Legend и Kia Rio (все по 8,4 тысячи штук).
"В сравнении с февралем все модели оказались "в плюсе", причем среди них только у Kia Rio рост составил менее 10%. По отношению к марту 2024-го лишь ВАЗовская "семерка" демонстрирует положительную динамику (+2,7%), а все остальные имеют падение в диапазоне 4–18%", - прокомментировали аналитики.