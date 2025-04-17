https://1prime.ru/20250417/rossija-856761126.html

Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%

Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% - 17.04.2025, ПРАЙМ

Продажи автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7%

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T07:15+0300

2025-04-17T07:15+0300

2025-04-17T07:15+0300

бизнес

экономика

россия

москва

toyota

kia

hyundai

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856761126.jpg?1744863351

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В марте 2025 года россияне приобрели 448,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года", - говорится в сообщении. Лидером среди марок в марте традиционно стала отечественная Lada. Ее продажи составили 121,3 тысячи штук, что всего на 1,5% меньше, чем годом ранее, и на 14,5% больше, чем в феврале этого года. Второе место за собой сохранила японская Toyota (43,6 тысячи штук). Далее следуют корейские Kia и Hyundai (23,8 тысячи и 23,3 тысячи авто соответственно). Замыкает первую пятерку японский Nissan (19,3 тысячи машин). "В первой десятке все марки показывают двузначный рост по отношению к уровню месячной давности, а в годовом сравнении – падение. И тут особо стоит отметить Volkswagen, который за месяц прибавил меньше других (+9%), а за год "просел" сильнее всех (-20%)", - отметили в "Автостате". Среди моделей в сегменте б/у легковых автомобилей первое место заняла Lada 2107. В марте в России было продано 11,8 тысячи "семерок". На второй строчке рейтинга расположился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2", показатель которого составил 9,7 тысячи экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка по итогам марта, с практически равными результатами, попали также Hyundai Solaris, Lada 4x4 / Niva Legend и Kia Rio (все по 8,4 тысячи штук). "В сравнении с февралем все модели оказались "в плюсе", причем среди них только у Kia Rio рост составил менее 10%. По отношению к марту 2024-го лишь ВАЗовская "семерка" демонстрирует положительную динамику (+2,7%), а все остальные имеют падение в диапазоне 4–18%", - прокомментировали аналитики.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, toyota, kia, hyundai, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus