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В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя - 17.04.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:55+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". "Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", — сказали в "Ростехе".
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бизнес, москва, ростех
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
"Ростех": сертификация SJ-100 запланирована до конца 2025 года
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", — сказали в "Ростехе".
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100