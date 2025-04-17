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В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя

В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя - 17.04.2025, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя

Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T20:55+0300

2025-04-17T20:55+0300

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бизнес

москва

ростех

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". "Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", — сказали в "Ростехе".

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бизнес, москва, ростех