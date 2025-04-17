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В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя - 17.04.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя
Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:55+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех". "Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", — сказали в "Ростехе".
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бизнес, москва, ростех
Бизнес, МОСКВА, Ростех
20:55 17.04.2025
 
В "Ростехе" рассказали о сроках сертификации SJ-100 и двигателя

"Ростех": сертификация SJ-100 запланирована до конца 2025 года

© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкSJ-100 "Суперджет"
SJ-100 Суперджет - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минпромторга
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Импортозамещенный SJ-100 будет сертифицирован до конца этого года. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".
"Сертификация двигателя ПД-8 запланирована на осень 2025 года. Также до конца этого года "Суперджет" с отечественными силовыми установками должен завершить летную программу сертификации. Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании", — сказали в "Ростехе".
%Самолет Superjet 100. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Минпромторг рассказал о завершении испытаний SJ-100
1 апреля, 13:25
 
БизнесМОСКВАРостех
 
 
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