https://1prime.ru/20250417/rostelekom-856783032.html

"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям

"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям

"Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 17,65% годовых, сообщил РИА Новости... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:18+0300

2025-04-17T15:18+0300

2025-04-17T15:18+0300

экономика

рынки

ростелеком

газпромбанк

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83102/14/831021473_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a05e2dd9ed8e5c2ad369926b5a32994a.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 17,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-16R с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк.

https://1prime.ru/20250416/dividendy-856737236.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, ростелеком, газпромбанк, втб