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"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям
"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям
"Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 17,65% годовых, сообщил РИА Новости... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:18+0300
2025-04-17T15:18+0300
экономика
рынки
ростелеком
газпромбанк
втб
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 17,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-16R с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк.
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рынки, ростелеком, газпромбанк, втб
Экономика, Рынки, Ростелеком, Газпромбанк, ВТБ
15:18 17.04.2025
 
"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям

"Ростелеком" установил финальный ориентир купонов по биржевым облигациям в 17,65%

© РостелекомРостелеком
Ростелеком
© Ростелеком
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Ростелеком" установил финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей в размере 17,65% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-16R с ежемесячными купонами. Изначально объем размещения ожидался в размере 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 апреля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB и Совкомбанк.
Офис компании Ростелеком - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
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