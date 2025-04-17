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Рубио раскрыл цель своего визита в Париж
Рубио раскрыл цель своего визита в Париж - 17.04.2025, ПРАЙМ
Рубио раскрыл цель своего визита в Париж
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:33+0300
2025-04-17T20:33+0300
2025-04-17T20:33+0300
политика
марк рубио
париж
конфликт на украине
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине. "Прибыл в Париж с одной целью на уме: обеспечить реальные, практические решения для прекращения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио в соцсети Х. Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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марк рубио, париж, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Марк Рубио, Париж, Конфликт на Украине, урегулирование
Рубио раскрыл цель своего визита в Париж
Рубио заявил, что у его визита в Париж "одна цель" - мир на Украине
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прибыл в Париж с единственной целью - продвинуться в достижении урегулирования на Украине.
"Прибыл в Париж с одной целью на уме: обеспечить реальные, практические решения для прекращения войны между Россией и Украиной", - написал Рубио в соцсети Х.
Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как ранее сообщало издание Telegraph, в переговорах в Париже также примет участие министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Рубио заявил о роспуске центра по противодействию зарубежной дезинформации
Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом.
Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
Во второй половине также состоится их встреча с Ермаком.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.