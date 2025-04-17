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Курс рубля растет против юаня на Московской бирже
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже
Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск снижался на 10 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,28 рубля. Курс ранее пробил вниз долго державшийся коридор 11,4-11,8 рубля и должен бы сходить под отметку 11 рублей, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Теперь возможны два варианта. Первый - это тестирование курсом отметки 11,4 рубля снизу вверх, разворот и затем довольно сильное его снижение. Второй вариант - рост курса в район 11,8 рубля. В такой ситуации торговать рублем стоит лишь спекулятивно, а инвесторам стоит ждать формирования более четкого тренда", - добавляет он. Накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие до 30 апреля требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ. От решения по продлению указа будет зависеть, останется ли у рубля поддержка от экспортеров или нет, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Рубль пока сохраняет относительную крепость благодаря нескольким факторам: умеренно позитивному геополитическому фону, локальным пикам внешнеторгового профицита в марте, жесткой денежно-кредитной политике, увеличенным объемам продаж валюты Банком России, продажей валютной выручки и подготовкой компаниями к налоговым платежам в апреле", - добавляет он.
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рынки, торги, алексей антонов, алексей моисеев, владислав антонов, минфин, bitriver, банк россия
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов, Алексей Моисеев, Владислав Антонов, Минфин, BitRiver, банк Россия
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск снижался на 10 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,28 рубля.
Курс ранее пробил вниз долго державшийся коридор 11,4-11,8 рубля и должен бы сходить под отметку 11 рублей, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Теперь возможны два варианта. Первый - это тестирование курсом отметки 11,4 рубля снизу вверх, разворот и затем довольно сильное его снижение. Второй вариант - рост курса в район 11,8 рубля. В такой ситуации торговать рублем стоит лишь спекулятивно, а инвесторам стоит ждать формирования более четкого тренда", - добавляет он.
Накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие до 30 апреля требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.
От решения по продлению указа будет зависеть, останется ли у рубля поддержка от экспортеров или нет, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Рубль пока сохраняет относительную крепость благодаря нескольким факторам: умеренно позитивному геополитическому фону, локальным пикам внешнеторгового профицита в марте, жесткой денежно-кредитной политике, увеличенным объемам продаж валюты Банком России, продажей валютной выручки и подготовкой компаниями к налоговым платежам в апреле", - добавляет он.
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается