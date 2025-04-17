Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/rubl-856772731.html
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже
Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:08+0300
2025-04-17T12:08+0300
экономика
рынки
торги
алексей антонов
алексей моисеев
владислав антонов
минфин
bitriver
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_d8cbf46a7a682bd05bd9d01e937e9a3f.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск снижался на 10 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,28 рубля. Курс ранее пробил вниз долго державшийся коридор 11,4-11,8 рубля и должен бы сходить под отметку 11 рублей, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Теперь возможны два варианта. Первый - это тестирование курсом отметки 11,4 рубля снизу вверх, разворот и затем довольно сильное его снижение. Второй вариант - рост курса в район 11,8 рубля. В такой ситуации торговать рублем стоит лишь спекулятивно, а инвесторам стоит ждать формирования более четкого тренда", - добавляет он. Накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие до 30 апреля требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ. От решения по продлению указа будет зависеть, останется ли у рубля поддержка от экспортеров или нет, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Рубль пока сохраняет относительную крепость благодаря нескольким факторам: умеренно позитивному геополитическому фону, локальным пикам внешнеторгового профицита в марте, жесткой денежно-кредитной политике, увеличенным объемам продаж валюты Банком России, продажей валютной выручки и подготовкой компаниями к налоговым платежам в апреле", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250417/yuan-856766929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/19/830581968_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2da30718dd9cc4221aa4c2c2e126bbd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, торги, алексей антонов, алексей моисеев, владислав антонов, минфин, bitriver, банк россия
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов, Алексей Моисеев, Владислав Антонов, Минфин, BitRiver, банк Россия
12:08 17.04.2025
 
Курс рубля растет против юаня на Московской бирже

Курс юаня упал ниже 11,2 рубля на Московской бирже

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк" Рубль
 Рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг повышается против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже уровня 11,2 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.56 мск снижался на 10 копеек, до 11,17 рубля, дневной диапазон составляет 11,15-11,28 рубля.
Курс ранее пробил вниз долго державшийся коридор 11,4-11,8 рубля и должен бы сходить под отметку 11 рублей, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Теперь возможны два варианта. Первый - это тестирование курсом отметки 11,4 рубля снизу вверх, разворот и затем довольно сильное его снижение. Второй вариант - рост курса в район 11,8 рубля. В такой ситуации торговать рублем стоит лишь спекулятивно, а инвесторам стоит ждать формирования более четкого тренда", - добавляет он.
Накануне замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие до 30 апреля требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.
От решения по продлению указа будет зависеть, останется ли у рубля поддержка от экспортеров или нет, считает Владислав Антонов из BitRiver.
"Рубль пока сохраняет относительную крепость благодаря нескольким факторам: умеренно позитивному геополитическому фону, локальным пикам внешнеторгового профицита в марте, жесткой денежно-кредитной политике, увеличенным объемам продаж валюты Банком России, продажей валютной выручки и подготовкой компаниями к налоговым платежам в апреле", - добавляет он.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается
10:07
 
ЭкономикаРынкиТоргиАлексей АнтоновАлексей МоисеевВладислав АнтоновМинфинBitRiverбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала