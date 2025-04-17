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Курс рубля уверенно растет - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/rubl-856781699.html
Курс рубля уверенно растет
Курс рубля уверенно растет - 17.04.2025, ПРАЙМ
Курс рубля уверенно растет
Курс рубля в четверг уверенно повышается против юаня на Московской бирже, курс колеблется около минимумов с июня прошлого года, следует из данных Московской... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:57+0300
2025-04-17T14:58+0300
экономика
мосбиржа
рубль
юань
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг уверенно повышается против юаня на Московской бирже, курс колеблется около минимумов с июня прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.39 мск падал на 10 копеек, до 11,17 рубля. Падение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,28 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,457 против 7,299 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,2%. На форексе доллар котируется по 81,49 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Рубль днем в четверг уверенно прибавляет против юаня на Мосбирже. При этом юань направляется в район ключевого уровня 11 рублей и торгуется в районе минимумов с июня прошлого года. "Относительная стабильность российского валютного рынка связана с тем, что ситуация на нем в большей степени определяется действиями компаний реального сектора. Торговые войны не способствуют активности компаний-импортеров. Экспортеры же наращивают рублевые позиции в условиях высоких ставок по валюте РФ", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,11% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 14.28 мск росла на 1,1%, до 66,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ В текущих условиях курс юаня на Мосбирже пока может продолжить двигаться в районе 11,15-11,35 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В ближайшие дни, если не произойдет существенных изменений в геополитике и внешних условиях, можно ждать колебания курса доллара в диапазоне 82-86 рублей, а юаня – в коридоре 11,1-11,6 рубля, говорит Ващелюк из УК "Первая".
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мосбиржа, рубль, юань
Экономика, Мосбиржа, рубль, юань
14:57 17.04.2025 (обновлено: 14:58 17.04.2025)
 
Курс рубля уверенно растет

Мосбиржа: рубль уверенно растет, курс юаня – около 10-месячных минимумов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг уверенно повышается против юаня на Московской бирже, курс колеблется около минимумов с июня прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.39 мск падал на 10 копеек, до 11,17 рубля. Падение составило 0,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,14-11,28 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,29 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,457 против 7,299 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,2%. На форексе доллар котируется по 81,49 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Рубль днем в четверг уверенно прибавляет против юаня на Мосбирже. При этом юань направляется в район ключевого уровня 11 рублей и торгуется в районе минимумов с июня прошлого года.
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
Рубль снижается против юаня
Вчера, 18:23
"Относительная стабильность российского валютного рынка связана с тем, что ситуация на нем в большей степени определяется действиями компаний реального сектора. Торговые войны не способствуют активности компаний-импортеров. Экспортеры же наращивают рублевые позиции в условиях высоких ставок по валюте РФ", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,11% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 14.28 мск росла на 1,1%, до 66,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В текущих условиях курс юаня на Мосбирже пока может продолжить двигаться в районе 11,15-11,35 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В ближайшие дни, если не произойдет существенных изменений в геополитике и внешних условиях, можно ждать колебания курса доллара в диапазоне 82-86 рублей, а юаня – в коридоре 11,1-11,6 рубля, говорит Ващелюк из УК "Первая".
 
ЭкономикаМосбиржарубльюань
 
 
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