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Как в кино. ЦБ и Минфин поспорили о судьбе курса рубля

Как в кино. ЦБ и Минфин поспорили о судьбе курса рубля - 17.04.2025, ПРАЙМ

Как в кино. ЦБ и Минфин поспорили о судьбе курса рубля

Предложение валюты играет основную роль в курсообразовании. В конце прошлого года экспортеры продавали 60-80% от своей валютной экспортной выручки. Рынок не... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:43+0300

2025-04-17T16:43+0300

2025-04-17T17:09+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Предложение валюты играет основную роль в курсообразовании. В конце прошлого года экспортеры продавали 60-80% от своей валютной экспортной выручки. Рынок не получал $2-3 млрд в месяц. Компании, в том числе экспортеры, получали рублевые кредиты и не продавали валюту полностью, слабеющий рубль позволял покрывать процентные платежи. Но все изменилось после остановки рублевого кредита в декабре. Кредитование встало по нескольким причинам: банки уперлись в свои возможности, ставка выросла до 21% и бюджет стал много тратить. В декабре мы увидели нормализацию продажи валюты. С января курс стал укрепляться. Кроме того, просел спрос на импорт. Из-за высоких ставок потребительский кредит резко упал, а сбережения продолжили расти. Население перестало наращивать расходы высокими темпами, как это было год назад. В то же время предложение валюты остается высоким. Укрепление рубля требует от экспортеров продавать больше валюты для покрытия рублевых издержек. То есть то, что не продали в конце прошлого года, продается сейчас. В марте апреле экспортеры только по НДД должны заплатить 1 трлн рублей налогов, то есть $10-12 млрд. После ухода валютного навеса предложение валюты снизится. Усилит снижение сокращение валютной выручки неуглеводородных экспортеров из-за падения экспортных цен в результате ослабления роста мировой экономики. Выпадающую нефтяную экспортную выручку компенсируют продажи валюты из ФНБ. Обязательная продажа валюты сейчас символическая, объем продажи валюты сильно выше требования по ее продаже. Кроме того, ЦБ продолжает продавать валюту из ФНБ в рамках установленных правил. ЦБ мог бы сделать механизм покупки-продажи валюты более гибким, как минимум, смягчая сезонные факторы, но в этом случае велик риск услышать мнения о том, что регулятор манипулирует курсом. Чтобы избежать критики в свой адрес, ЦБ равномерно покупает или продает валюту. ЦБ воспринимает курс как данность – слабый рубль или же нет. Сейчас курс помогает Банку России - импортные цены из-за сильного рубля снижаются, и инфляция замедляется. Минфин же испытывает трудности. Налоговые поступления от экспортеров снижаются из-за крепкого курса. Вчера ЦБ опубликовал консенсус опрос, аналитики опустили прогноз по курсу рубля ниже заложенного в бюджет уровня. Это не значит, что курс будет крепче, но в ближайшие месяц-два мы не увидим комфортного для бюджета курса рубля, а это значит, что курс целых полгода будет крепче ожиданий, и бюджету становится сложно. По факту высокая ключевая ставка является тормозом для инфляции и экономики, поддерживает рубль крепким, но это мешает выполнению плана по доходам бюджета. Прогнозы по экономическому росту ниже заложенных в бюджет, их компенсирует только инфляция. Из-за высокой ставки большие субсидии по льготным кредитам. Из-за замедления кредитования в силу высокой ставки большие продажи валюты и крепкий рубль.Но все может поменяться во втором квартале. Либо курс ослабнет из-за снижения валютной выручки, либо экономика сильно замедлится и ставка снизится. Во втором сценарии курс может и не дотянуть до заложенного в бюджет уровня, так как при слабой экономике падение импорта может компенсировать часть выпадающей валютной выручки.Автор - Илья Федоров, главный экономист "БКС Мир инвестиций"

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Илья Федоров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/04/856397437_0:64:895:959_100x100_80_0_0_8c8c7c0b417e04be868524e45d4df730.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Илья Федоров https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/04/856397437_0:64:895:959_100x100_80_0_0_8c8c7c0b417e04be868524e45d4df730.png

мнения аналитиков, финансы, рынки, курсы валют, экспортная выручка