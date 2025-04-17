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В "Руспродсоюзе" рассказали, сколько стоит пасхальный стол - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В "Руспродсоюзе" рассказали, сколько стоит пасхальный стол
В "Руспродсоюзе" рассказали, сколько стоит пасхальный стол - 17.04.2025, ПРАЙМ
В "Руспродсоюзе" рассказали, сколько стоит пасхальный стол
Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T06:45+0300
2025-04-17T06:45+0300
экономика
москва
руспродсоюз
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации "Руспродсоюз". "Стоимость пасхального стола за год в среднем выросла с 742,9 до 820,8 рубля", - сообщили в ассоциации, уточнив, что в расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи. Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. "Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи - с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло", - подчеркнули в "Руспродсоюзе".
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москва, руспродсоюз
Экономика, МОСКВА, Руспродсоюз
06:45 17.04.2025
 
В "Руспродсоюзе" рассказали, сколько стоит пасхальный стол

"Руспродсоюз": пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 820 рублей

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации "Руспродсоюз".
"Стоимость пасхального стола за год в среднем выросла с 742,9 до 820,8 рубля", - сообщили в ассоциации, уточнив, что в расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи.
Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. "Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи - с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло", - подчеркнули в "Руспродсоюзе".
 
ЭкономикаМОСКВАРуспродсоюз
 
 
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