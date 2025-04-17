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Российский рынок акций переходит к легкому повышению - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций переходит к легкому повышению
Российский рынок акций переходит к легкому повышению - 17.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к легкому повышению
Российский рынок акций в основную сессию четверга переходит к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:36+0300
2025-04-17T11:36+0300
экономика
рынки
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга переходит к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.25 мск увеличивался на 0,14%, до 2865,92 пункта, а с утра он максимально терял до 2851,45 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1,5%), "Астры" (-0,9%), "Акрона" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%). Растут бумаги "Алросы" (+3,5%), "Хэндерсона" (+3,1%), "Фармсинтеза" (+2,5%). Индекс Мосбиржи в юанях к 11.28 мск рос на 1,16% до 1182,77 пункта. Индекс Мосбиржи вошел в довольно широкую зону сопротивления 2860-2900 пунктов, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Индекс Мосбиржи протестировал на прочность поддержку 2800 пунктов, пробить ее не смог, теперь надо попробовать на прочность верхнюю преграду. Без дополнительных драйверов пройти отметку 2900 пунктов будет сложно, тем более под конец недели", - добавляет он. При поддержке дорожающей нефти и позитивном общерыночном "сантименте" можно рассчитывать на закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2845 пунктов с дальнейшим ростом выше 2900 пунктов, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В фокусе – нефтяные фишки и дивидендные истории, бумаги из внутренних секторов", - добавляет она. Стоимость нефти к 11.30 мск росла на 0,9%, до 66,4 доллара за баррель сорта Brent.
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рынки, акции, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа
11:36 17.04.2025
 
Российский рынок акций переходит к легкому повышению

Индекс Мосбиржи в четверг перешел к незначительному повышению

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга переходит к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.25 мск увеличивался на 0,14%, до 2865,92 пункта, а с утра он максимально терял до 2851,45 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1,5%), "Астры" (-0,9%), "Акрона" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%). Растут бумаги "Алросы" (+3,5%), "Хэндерсона" (+3,1%), "Фармсинтеза" (+2,5%). Индекс Мосбиржи в юанях к 11.28 мск рос на 1,16% до 1182,77 пункта.
Индекс Мосбиржи вошел в довольно широкую зону сопротивления 2860-2900 пунктов, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Индекс Мосбиржи протестировал на прочность поддержку 2800 пунктов, пробить ее не смог, теперь надо попробовать на прочность верхнюю преграду. Без дополнительных драйверов пройти отметку 2900 пунктов будет сложно, тем более под конец недели", - добавляет он.
При поддержке дорожающей нефти и позитивном общерыночном "сантименте" можно рассчитывать на закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2845 пунктов с дальнейшим ростом выше 2900 пунктов, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В фокусе – нефтяные фишки и дивидендные истории, бумаги из внутренних секторов", - добавляет она.
Стоимость нефти к 11.30 мск росла на 0,9%, до 66,4 доллара за баррель сорта Brent.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже незначительно снижается
10:07
 
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