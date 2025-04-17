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Российский рынок акций переходит к легкому повышению

Российский рынок акций переходит к легкому повышению - 17.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций переходит к легкому повышению

Российский рынок акций в основную сессию четверга переходит к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:36+0300

2025-04-17T11:36+0300

2025-04-17T11:36+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга переходит к незначительному повышению, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.25 мск увеличивался на 0,14%, до 2865,92 пункта, а с утра он максимально терял до 2851,45 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1,5%), "Астры" (-0,9%), "Акрона" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%). Растут бумаги "Алросы" (+3,5%), "Хэндерсона" (+3,1%), "Фармсинтеза" (+2,5%). Индекс Мосбиржи в юанях к 11.28 мск рос на 1,16% до 1182,77 пункта. Индекс Мосбиржи вошел в довольно широкую зону сопротивления 2860-2900 пунктов, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Индекс Мосбиржи протестировал на прочность поддержку 2800 пунктов, пробить ее не смог, теперь надо попробовать на прочность верхнюю преграду. Без дополнительных драйверов пройти отметку 2900 пунктов будет сложно, тем более под конец недели", - добавляет он. При поддержке дорожающей нефти и позитивном общерыночном "сантименте" можно рассчитывать на закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 2845 пунктов с дальнейшим ростом выше 2900 пунктов, полагает Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "В фокусе – нефтяные фишки и дивидендные истории, бумаги из внутренних секторов", - добавляет она. Стоимость нефти к 11.30 мск росла на 0,9%, до 66,4 доллара за баррель сорта Brent.

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рынки, акции, торги, мосбиржа