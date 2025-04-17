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Российский рынок акций днем незначительно растет - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/rynok-856781934.html
Российский рынок акций днем незначительно растет
Российский рынок акций днем незначительно растет - 17.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций днем незначительно растет
Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:02+0300
2025-04-17T15:03+0300
экономика
рынки
торги
акции
сша
юрий ушаков
мосбиржа
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,31% до 2 870,63 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,99%, до 66,5 доллара за баррель. "Поддержку отечественному рынку оказывают продолжающийся подъем цен на нефть, а также вышедшие накануне вечером данные, указавшие на некоторое замедление недельной инфляции в стране, что позволяет надеяться на начало смягчения монетарной политики в стране в обозримом будущем. В то же время неопределенность в отношении урегулирования украинского кризиса и перспектив улучшения отношений РФ с США остается сдерживающим фактором для котировок отечественных акций",- рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Наш фондовый рынок продолжает находиться во власти скорее новостей из-за рубежа, и в первую очередь относительно разворачивающейся торговой войны, объявленной Трампом. Технически индекс акций Мосбиржи находится вблизи довольно сильного сопротивления на уровне 2900–2920 пунктов, преодолеть которое без каких-либо сильных драйверов для роста будет очень сложно", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. От минимумов первой декады апреля российский индекс акций "отскочил" уже на 10%, у спекулянтов есть прибыль, которую они при первых же признаках новых распродаж на западных биржах предпочитают фиксировать, своих же внутренних причин для роста у рынка в данный момент нет, добавил он. "Рынок пока продолжает восстановительный рост в т.ч. в ожидании решения по ставке ЦБ 25 апреля, возможно закладывая более мягкий комментарий ЦБ. В геополитической плоскости пока определенное затишье, "прорывных" новостей со встречи (спецпосланника президента США - ред.) Уиткоффа с президентом РФ не было, хотя по комментариям первого, мирное соглашение по Украине приближается, поскольку США и Россия достигли взаимопонимания, что дает определенные позитивные ожидания также", - считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Акции "Аэрофлота" (+0,38%) немного замедлили рост, реагируя на заявление помощника президента России Юрия Ушакова о том, что в США считают, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов в украинском треке, а потом вести речь об авиасообщении с Россией. До этого акции росли на 0,67%. В лидерах роста - акции "Русснефти" (+5,39%), Московского кредитного банка (+4,74%), "Алросы" (+4,10%), "Фармсинтеза" (+3,24%), "Самолета" (+3,13%). "Котировки "Алросы" позитивно отреагировали на заявление ее руководителя о том, что санкции против нее на практике не действуют, алмазно-бриллиантовый рынок в последние месяцы подает сигналы разворота вверх, а цены на бриллианты поднимаются с февраля. Кроме того, в планах компании развитие производства полиметаллов и добыча золота на Чукотке в партнерстве с корпорацией Росатом Недра", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции "Акрона" (-0,91%), "Абрау Дюрсо" (-0,43%), "Полюса" (-0,42%), "М.видео" (-0,23%), "Сегежа Групп" (-0,19%). ПРОГНОЗЫ "Сильные уровни поддержки по индексу находятся достаточно далеко, на значениях порядка 2450–2500 пунктов. Это те уровни, где наши станут интересными уже несмотря на любой сильный негатив. Но до этих уровней пока еще далеко", - отмечает Примак. Гудым ожидает закрытия в "зеленой зоне". Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2800–2900 пунктов.
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рынки, торги, акции, сша, юрий ушаков, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Акции, США, Юрий Ушаков, Мосбиржа
15:02 17.04.2025 (обновлено: 15:03 17.04.2025)
 
Российский рынок акций днем незначительно растет

Российский рынок акций растет после разнонаправленной динамики в начале дня

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Московская биржа
%Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует осторожный рост после разнонаправленной динамики в первой половине дня, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 14.54 мск рос на 0,31% до 2 870,63 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,99%, до 66,5 доллара за баррель.
"Поддержку отечественному рынку оказывают продолжающийся подъем цен на нефть, а также вышедшие накануне вечером данные, указавшие на некоторое замедление недельной инфляции в стране, что позволяет надеяться на начало смягчения монетарной политики в стране в обозримом будущем. В то же время неопределенность в отношении урегулирования украинского кризиса и перспектив улучшения отношений РФ с США остается сдерживающим фактором для котировок отечественных акций",- рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"Наш фондовый рынок продолжает находиться во власти скорее новостей из-за рубежа, и в первую очередь относительно разворачивающейся торговой войны, объявленной Трампом. Технически индекс акций Мосбиржи находится вблизи довольно сильного сопротивления на уровне 2900–2920 пунктов, преодолеть которое без каких-либо сильных драйверов для роста будет очень сложно", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
От минимумов первой декады апреля российский индекс акций "отскочил" уже на 10%, у спекулянтов есть прибыль, которую они при первых же признаках новых распродаж на западных биржах предпочитают фиксировать, своих же внутренних причин для роста у рынка в данный момент нет, добавил он.
"Рынок пока продолжает восстановительный рост в т.ч. в ожидании решения по ставке ЦБ 25 апреля, возможно закладывая более мягкий комментарий ЦБ. В геополитической плоскости пока определенное затишье, "прорывных" новостей со встречи (спецпосланника президента США - ред.) Уиткоффа с президентом РФ не было, хотя по комментариям первого, мирное соглашение по Украине приближается, поскольку США и Россия достигли взаимопонимания, что дает определенные позитивные ожидания также", - считает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Акции "Аэрофлота" (+0,38%) немного замедлили рост, реагируя на заявление помощника президента России Юрия Ушакова о том, что в США считают, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов в украинском треке, а потом вести речь об авиасообщении с Россией. До этого акции росли на 0,67%.
В лидерах роста - акции "Русснефти" (+5,39%), Московского кредитного банка (+4,74%), "Алросы" (+4,10%), "Фармсинтеза" (+3,24%), "Самолета" (+3,13%).
"Котировки "Алросы" позитивно отреагировали на заявление ее руководителя о том, что санкции против нее на практике не действуют, алмазно-бриллиантовый рынок в последние месяцы подает сигналы разворота вверх, а цены на бриллианты поднимаются с февраля. Кроме того, в планах компании развитие производства полиметаллов и добыча золота на Чукотке в партнерстве с корпорацией Росатом Недра", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции "Акрона" (-0,91%), "Абрау Дюрсо" (-0,43%), "Полюса" (-0,42%), "М.видео" (-0,23%), "Сегежа Групп" (-0,19%).

ПРОГНОЗЫ

"Сильные уровни поддержки по индексу находятся достаточно далеко, на значениях порядка 2450–2500 пунктов. Это те уровни, где наши станут интересными уже несмотря на любой сильный негатив. Но до этих уровней пока еще далеко", - отмечает Примак.
Гудым ожидает закрытия в "зеленой зоне".
Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии в диапазоне 2800–2900 пунктов.
Работа Архангельского морского торгового порта - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
В России вырос рынок морской перевалки контейнеров
14:49
 
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