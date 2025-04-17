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РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру
РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру - 17.04.2025, ПРАЙМ
РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру
Специалисты РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру холдинга, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:06+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Специалисты РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру холдинга, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "За прошлый год мы отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на нашу инфраструктуру. Естественно, что как только повышается планка информационной безопасности, снижается темп любой цифровизации, в том числе и предотвращения по понятным причинам", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Он отметил, что в апреле 2022 года компания сталкивалась с рекордным числом кибератак, которое превышало даже общее число атак на "Госуслуги".
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технологии, ржд
Экономика, Технологии, РЖД
РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру
Чаркин: РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Специалисты РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру холдинга, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин.
"За прошлый год мы отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на нашу инфраструктуру. Естественно, что как только повышается планка информационной безопасности, снижается темп любой цифровизации, в том числе и предотвращения по понятным причинам", - сказал он в рамках форума Data Fusion.
Он отметил, что в апреле 2022 года компания сталкивалась с рекордным числом кибератак, которое превышало даже общее число атак на "Госуслуги".
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