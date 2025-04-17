https://1prime.ru/20250417/rzhd-856769948.html

РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру

РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру - 17.04.2025, ПРАЙМ

РЖД отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру

Специалисты РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру холдинга, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:06+0300

2025-04-17T11:06+0300

2025-04-17T11:06+0300

экономика

технологии

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Специалисты РЖД в 2024 году отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на инфраструктуру холдинга, сообщил замгендиректора компании Евгений Чаркин. "За прошлый год мы отразили 2,7 миллиона DDoS-атак на нашу инфраструктуру. Естественно, что как только повышается планка информационной безопасности, снижается темп любой цифровизации, в том числе и предотвращения по понятным причинам", - сказал он в рамках форума Data Fusion. Он отметил, что в апреле 2022 года компания сталкивалась с рекордным числом кибератак, которое превышало даже общее число атак на "Госуслуги".

https://1prime.ru/20250417/rzhd-856768141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, ржд