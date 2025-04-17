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Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год
Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год - 17.04.2025, ПРАЙМ
Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год
Сертификация импортозамещенного самолета SSJ New переносится с ноября 2025 года на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:32+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сертификация импортозамещенного самолета SSJ New переносится с ноября 2025 года на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации.Заявка по сертификации самолета была принята в работу 30 ноября 2020 года."Sukhoi Superjet New… Срок сертификации, плановый срок 30 ноября 2025 года. В связи с задержками по сертификации двигателя ПД-8 разработчиком прогнозируется сдвиг срока сертификации на март 2026", - сообщил Иванов.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.SSJ New - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Андрей Иванов, Совет Федерации
Сертификацию импортозамещенного самолета SSJ New перенесли на 2026 год
Иванов: сертификацию SSJ New перенесли на март 2026 года
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Сертификация импортозамещенного самолета SSJ New переносится с ноября 2025 года на март 2026 года из-за задержки сертификации двигателя ПД-8, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Андрей Иванов на заседании в Совете Федерации.
Заявка по сертификации самолета была принята в работу 30 ноября 2020 года.
"Sukhoi Superjet New… Срок сертификации, плановый срок 30 ноября 2025 года. В связи с задержками по сертификации двигателя ПД-8 разработчиком прогнозируется сдвиг срока сертификации на март 2026", - сообщил Иванов.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
SSJ New - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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