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В Раде рассказали о планах США вести санкции против окружения Зеленского - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В Раде рассказали о планах США вести санкции против окружения Зеленского
В Раде рассказали о планах США вести санкции против окружения Зеленского - 17.04.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали о планах США вести санкции против окружения Зеленского
США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского, в списке могут оказаться более 70 человек, сообщил находящийся в СИЗО по... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:00+0300
2025-04-17T11:00+0300
общество
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского, в списке могут оказаться более 70 человек, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Накануне Дубинский заявил, что в пятницу ожидается введение санкций в отношении 70 человек, включая представителей офиса Владимира Зеленского, СБУ, кабмина, силовых и финансовых структур, а также депутатов Украины. "Спешка Зеленского с голосованием в Раде за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации - связана с тем, что существует информация о введении санкций США (Госдепа и Минфина) в отношении лиц ближайшего окружения Зеленского, как чиновников, так и депутатов, а также ряда физлиц, которые считаются "кошельками" Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака… Всего, по моим данным, в санкционном списке США - более 70 лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Он утверждает, что его юридическая команда приложила усилия к формированию этого списка, в частности подали Госдепу и минфину США список с перечнем лиц, против которых необходимо ввести санкции. Дубинский опубликовал список этих лиц. Среди них Ермак, заместители главы офиса Зеленского Павел Палиса, Виктор Мыкыта, Олег Татаров, экс-генпрокурор Украины Андрей Костин, глава СБУ Василий Малюк, глава госбюро расследований Украины Алексей Сухачев, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр обороны Рустем Умеров, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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общество , мировая экономика, сша, украина, москва, владимир зеленский, андрей костин, дмитрий кулеба, сбу, рада, минфин
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Андрей Костин, Дмитрий Кулеба, СБУ, Рада, Минфин
11:00 17.04.2025
 
В Раде рассказали о планах США вести санкции против окружения Зеленского

Дубинский: США хотят ввести санкции против ближайшего окружения Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. США собираются ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Зеленского, в списке могут оказаться более 70 человек, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Накануне Дубинский заявил, что в пятницу ожидается введение санкций в отношении 70 человек, включая представителей офиса Владимира Зеленского, СБУ, кабмина, силовых и финансовых структур, а также депутатов Украины.
"Спешка Зеленского с голосованием в Раде за продолжение военного положения и всеобщей мобилизации - связана с тем, что существует информация о введении санкций США (Госдепа и Минфина) в отношении лиц ближайшего окружения Зеленского, как чиновников, так и депутатов, а также ряда физлиц, которые считаются "кошельками" Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака… Всего, по моим данным, в санкционном списке США - более 70 лиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Он утверждает, что его юридическая команда приложила усилия к формированию этого списка, в частности подали Госдепу и минфину США список с перечнем лиц, против которых необходимо ввести санкции. Дубинский опубликовал список этих лиц. Среди них Ермак, заместители главы офиса Зеленского Павел Палиса, Виктор Мыкыта, Олег Татаров, экс-генпрокурор Украины Андрей Костин, глава СБУ Василий Малюк, глава госбюро расследований Украины Алексей Сухачев, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр обороны Рустем Умеров, экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке "убить двух зайцев"
10:35
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийАндрей КостинДмитрий КулебаСБУРадаМинфин
 
 
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