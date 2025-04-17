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США ввели санкции против банка Йемена

США ввели санкции против банка Йемена - 17.04.2025, ПРАЙМ

США ввели санкции против банка Йемена

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen, IBY) и выдало временное разрешение на... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:29+0300

2025-04-17T17:29+0300

2025-04-17T17:30+0300

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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen, IBY) и выдало временное разрешение на завершение финансовых операций с ним до 17 мая. Как говорится в обнародованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, была опубликована генеральная лицензия №33, "разрешающая завершение сделок с участием IBY, а также компаний, в которых банк прямо или косвенно владеет долей 50% или более". Операции разрешены до утра 17 мая по восточноамериканскому времени, при этом любые платежи в адрес заблокированных лиц должны направляться на замороженные счета в соответствии с действующим санкционным режимом. Одновременно OFAC обновило подсанкционных лиц, внеся в него сам банк, а также связанных с ним граждан Йемена: Камаля Хусейна аль-Джебри, Ахмеда Тхабита аль-Абси и Абдулкадера Али Базара.

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