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США ввели санкции против банка Йемена
США ввели санкции против банка Йемена - 17.04.2025, ПРАЙМ
США ввели санкции против банка Йемена
Министерство финансов США в четверг ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen, IBY) и выдало временное разрешение на... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:29+0300
2025-04-17T17:29+0300
2025-04-17T17:30+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen, IBY) и выдало временное разрешение на завершение финансовых операций с ним до 17 мая. Как говорится в обнародованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, была опубликована генеральная лицензия №33, "разрешающая завершение сделок с участием IBY, а также компаний, в которых банк прямо или косвенно владеет долей 50% или более". Операции разрешены до утра 17 мая по восточноамериканскому времени, при этом любые платежи в адрес заблокированных лиц должны направляться на замороженные счета в соответствии с действующим санкционным режимом. Одновременно OFAC обновило подсанкционных лиц, внеся в него сам банк, а также связанных с ним граждан Йемена: Камаля Хусейна аль-Джебри, Ахмеда Тхабита аль-Абси и Абдулкадера Али Базара.
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сша, йемен, банк
Политика, США, ЙЕМЕН, банк
США ввели санкции против банка Йемена
Минфин США: Соединенные Штаты ввели санкции против Международного банка Йемена
ВАШИНГТОН, 17 апр – ПРАЙМ. Министерство финансов США в четверг ввело санкции против Международного банка Йемена (International Bank of Yemen, IBY) и выдало временное разрешение на завершение финансовых операций с ним до 17 мая.
Как говорится в обнародованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, была опубликована генеральная лицензия №33, "разрешающая завершение сделок с участием IBY, а также компаний, в которых банк прямо или косвенно владеет долей 50% или более".
Операции разрешены до утра 17 мая по восточноамериканскому времени, при этом любые платежи в адрес заблокированных лиц должны направляться на замороженные счета в соответствии с действующим санкционным режимом.
США усилили санкции против Ирана на фоне переговоров
Одновременно OFAC обновило подсанкционных лиц, внеся в него сам банк, а также связанных с ним граждан Йемена: Камаля Хусейна аль-Джебри, Ахмеда Тхабита аль-Абси и Абдулкадера Али Базара.