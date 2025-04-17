Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/sdelka-856797870.html
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:30+0300
2025-04-17T21:31+0300
экономика
дональд трамп
украина
сделка
подписание
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. "Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", - заявил Трамп журналистам. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://1prime.ru/20250414/ukraina-856661571.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, украина, сделка, подписание
Экономика, Дональд Трамп, УКРАИНА, сделка, Подписание
21:30 17.04.2025 (обновлено: 21:31 17.04.2025)
 
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной

Трамп заявил, что сделка по минералам с Украиной может быть подписана 24 апреля

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.
"Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", - заявил Трамп журналистам.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2025
Вице-премьер Украины сообщила о продвижении в сделке с США по недрам
14 апреля, 14:21
 
ЭкономикаДональд ТрампУКРАИНАсделкаПодписание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала