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Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T21:30+0300
2025-04-17T21:30+0300
2025-04-17T21:31+0300
экономика
дональд трамп
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сделка
подписание
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля. "Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", - заявил Трамп журналистам. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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дональд трамп, украина, сделка, подписание
Экономика, Дональд Трамп, УКРАИНА, сделка, Подписание
Трамп назвал дату подписания ресурсной сделки с Украиной
Трамп заявил, что сделка по минералам с Украиной может быть подписана 24 апреля
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что сделка с Украиной по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.
"Сделка по минералам, я полагаю, будет подписана в следующий четверг. И я предполагаю, что они будут придерживаться сделки, так что посмотрим", - заявил Трамп журналистам.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в среду заявила о прогрессе в работе над соглашением с США по ископаемым, в ближайшее время надеется на завершение формализации документа.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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