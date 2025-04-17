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Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом
Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в достижимость торговой сделки с Китаем. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:35+0300
2025-04-17T19:36+0300
политика
дональд трамп
торговая сделка
китай
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в достижимость торговой сделки с Китаем. "У нас будет сделка. Думаю, у нас будет очень хорошая сделка с Китаем. Думаю, вы увидите очень хорошую сделку с Китаем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Вместе с тем во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме американский лидер заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях."Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я полностью этого ожидаю, но это будет честная сделка", – заявил Трамп.При этом американский лидер отметил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос он ответил коротко: "Нет".Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.
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дональд трамп, торговая сделка, китай, евросоюз
Политика, Дональд Трамп, торговая сделка, КИТАЙ, Евросоюз
19:35 17.04.2025 (обновлено: 19:36 17.04.2025)
 
Трамп сделал заявление о торговых сделках с Китаем и Евросоюзом

Трамп заявил, что США могут заключить торговые сделки с Китаем и Евросоюзом

© Фото : Official White House photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Official White House photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в достижимость торговой сделки с Китаем.
"У нас будет сделка. Думаю, у нас будет очень хорошая сделка с Китаем. Думаю, вы увидите очень хорошую сделку с Китаем", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Вместе с тем во время переговоров с премьером Италии Джорджей Мелони в Белом доме американский лидер заявил, что рассчитывает на заключение торгового соглашения с Европейским союзом, подчеркнув при этом, что оно должно основываться на справедливых условиях.
"Конечно, будет торговое соглашение. Они очень, очень хотят его заключить, и мы тоже. Я полностью этого ожидаю, но это будет честная сделка", – заявил Трамп.
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При этом американский лидер отметил, что его не беспокоит возможность сближения Европы с Китаем на фоне торговых разногласий с Вашингтоном. На соответствующий вопрос он ответил коротко: "Нет".
Ранее Трамп неоднократно обвинял ЕС в несправедливых торговых практиках и настаивал на необходимости уравнивания условий двусторонней торговли.
 
ПолитикаДональд Трампторговая сделкаКИТАЙЕвросоюз
 
 
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