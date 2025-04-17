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Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на форуме... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:51+0300
2025-04-17T12:51+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion. Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия. В ходе дискуссии на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк анализирует действия клиентов в своем приложении, их цифровой след, чтобы в дальнейшем "заточить продукт под вас". Продолжая его мысль, Шадаев отметил, что у Минцифры с "Госуслугами" стоит совершенно иная задача. "У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он. "Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.
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технологии, москва, максут шадаев, минцифры, втб
Технологии, МОСКВА, Максут Шадаев, Минцифры, ВТБ
Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"
Шадаев: Минцифры намерено отказаться от хранения любых данных на "Госуслугах"
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion.
Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия.
В ходе дискуссии на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк анализирует действия клиентов в своем приложении, их цифровой след, чтобы в дальнейшем "заточить продукт под вас". Продолжая его мысль, Шадаев отметил, что у Минцифры с "Госуслугами" стоит совершенно иная задача.
"У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он.
"Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.
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