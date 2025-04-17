https://1prime.ru/20250417/shadaev-856774699.html

Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"

Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах" - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры намерено отказаться от хранения данных на "Госуслугах"

Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на форуме... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:51+0300

2025-04-17T12:51+0300

2025-04-17T12:51+0300

технологии

москва

максут шадаев

минцифры

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/83895/12/838951238_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_05489a650db041a96b7928dd29c08802.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Минцифры России к 2026 году намерено отказаться от хранения любых данных на портале "Госуслуги", заявил глава министерства Максут Шадаев, выступая на форуме Data Fusion. Глава Минцифры еще в ноябре 2023 года анонсировал, что министерство будет уходить от концентрации больших объемов персональных данных в одном месте в сторону распределенной системы. Так, по его словам, постепенно планируется отказаться от хранения персональных данных пользователей на "Госуслугах" и перейти на так называемую ведомственную онлайн-витрину: когда все данные хранятся непосредственно в базах ведомств и будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия. В ходе дискуссии на форуме заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик рассказал, что банк анализирует действия клиентов в своем приложении, их цифровой след, чтобы в дальнейшем "заточить продукт под вас". Продолжая его мысль, Шадаев отметил, что у Минцифры с "Госуслугами" стоит совершенно иная задача. "У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на "Госуслугах", - сказал он. "Но нам это проще, потому что мы выстраиваем систему прямых запросов в так называемые ведомственные витрины, когда данные показываются. И когда сессия заканчивается, разрывается, данные не сохраняются. Но, конечно, любовь крупных компаний к накапливанию данных - она понятная, но и риски в этом смысле возникают, и куча соблазнов возникает все равно", - пояснил министр.

https://1prime.ru/20250410/tsb-856543883.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва, максут шадаев, минцифры, втб