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Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/shadaev-856776885.html
Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию
Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ
Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию
Минцифры России не видит активности от крупных зарубежных вендоров и компаний по возвращению на российский рынок, сказал глава министерства Максут Шадаев. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:29+0300
2025-04-17T13:29+0300
экономика
россия
максут шадаев
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Минцифры России не видит активности от крупных зарубежных вендоров и компаний по возвращению на российский рынок, сказал глава министерства Максут Шадаев. "Мы слышим сейчас, что вернутся зарубежные компании. Честно говоря, мы как регуляторы, как министерство какой-то такой активности от крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем. Может быть, этого и не должно быть", - сказал Шадаев в рамках годового собрания АРПП "Отечественный софт". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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россия, максут шадаев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Максут Шадаев, Владимир Путин
13:29 17.04.2025
 
Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию

Шадаев: Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Минцифры России не видит активности от крупных зарубежных вендоров и компаний по возвращению на российский рынок, сказал глава министерства Максут Шадаев.
"Мы слышим сейчас, что вернутся зарубежные компании. Честно говоря, мы как регуляторы, как министерство какой-то такой активности от крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем. Может быть, этого и не должно быть", - сказал Шадаев в рамках годового собрания АРПП "Отечественный софт".
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
Торговый центр - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Иностранные компании приостанавливают планы по уходу из России, пишут СМИ
13:10
 
ЭкономикаРОССИЯМаксут ШадаевВладимир Путин
 
 
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