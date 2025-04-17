https://1prime.ru/20250417/shadaev-856776885.html

Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию

Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию - 17.04.2025, ПРАЙМ

Минцифры не видит активности от зарубежных компаний по возвращению в Россию

Минцифры России не видит активности от крупных зарубежных вендоров и компаний по возвращению на российский рынок, сказал глава министерства Максут Шадаев. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:29+0300

2025-04-17T13:29+0300

2025-04-17T13:29+0300

экономика

россия

максут шадаев

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Минцифры России не видит активности от крупных зарубежных вендоров и компаний по возвращению на российский рынок, сказал глава министерства Максут Шадаев. "Мы слышим сейчас, что вернутся зарубежные компании. Честно говоря, мы как регуляторы, как министерство какой-то такой активности от крупных зарубежных вендоров не видим от слова совсем. Может быть, этого и не должно быть", - сказал Шадаев в рамках годового собрания АРПП "Отечественный софт". Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернутся на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://1prime.ru/20250417/kompanii-856775171.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максут шадаев, владимир путин