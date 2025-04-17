https://1prime.ru/20250417/shampun-856791075.html

Москву вымоют специальным шампунем

Москву вымоют специальным шампунем - 17.04.2025, ПРАЙМ

Москву вымоют специальным шампунем

Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T17:51+0300

2025-04-17T17:51+0300

2025-04-17T17:51+0300

москва

дороги

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.

https://1prime.ru/20250417/rosreestr-856765461.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, дороги