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Москву вымоют специальным шампунем
Москву вымоют специальным шампунем - 17.04.2025, ПРАЙМ
Москву вымоют специальным шампунем
Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:51+0300
2025-04-17T17:51+0300
2025-04-17T17:51+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. "Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.
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москва, дороги
Москву вымоют специальным шампунем
Мэрия: дороги и тротуары Москвы три дня будут промывать со специальным шампунем
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Столичные дороги и тротуары в четверг, в пятницу и субботу промоют специальным шампунем после зимнего периода, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В рамках утвержденного графика в четверг, пятницу и субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой.
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"Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", - добавил Бирюков.