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"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:13+0300
2025-04-17T19:14+0300
экономика
аэропорт внуково
мцд
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон Кузнецов во время круглого стола с Мосгордумой на тему развития "Внуково". "Мы уже отметили нашу очень хорошую транспортную доступность, тем не менее, мы видим, что у нас не так давно открылась станция МЦД "Внуково", и с помощью МЦД большое количество пассажиров с востока Москвы, из Московской области могут воспользоваться им. Поэтому мы бы хотели обсудить, рассмотреть вопрос о запуске шаттлов", – сказал Кузнецов. Он добавил, что руководство аэропорта видит спрос на эту услугу. Станция МЦД "Внуково" была открыта 22 апреля 2021 года. Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России, ежегодно обслуживает более 100 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
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аэропорт внуково, мцд
Экономика, аэропорт Внуково, МЦД
19:13 17.04.2025 (обновлено: 19:14 17.04.2025)
 
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта

Кузнецов: "Внуково" предлагает запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный
Аэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон Кузнецов во время круглого стола с Мосгордумой на тему развития "Внуково".
"Мы уже отметили нашу очень хорошую транспортную доступность, тем не менее, мы видим, что у нас не так давно открылась станция МЦД "Внуково", и с помощью МЦД большое количество пассажиров с востока Москвы, из Московской области могут воспользоваться им. Поэтому мы бы хотели обсудить, рассмотреть вопрос о запуске шаттлов", – сказал Кузнецов.
Он добавил, что руководство аэропорта видит спрос на эту услугу.
Станция МЦД "Внуково" была открыта 22 апреля 2021 года.
%Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
"Внуково" поделилось планами по увеличению пассажиропотока
18:15
Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России, ежегодно обслуживает более 100 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
 
Экономикааэропорт ВнуковоМЦД
 
 
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