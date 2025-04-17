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"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:13+0300
2025-04-17T19:13+0300
2025-04-17T19:14+0300
экономика
аэропорт внуково
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон Кузнецов во время круглого стола с Мосгордумой на тему развития "Внуково". "Мы уже отметили нашу очень хорошую транспортную доступность, тем не менее, мы видим, что у нас не так давно открылась станция МЦД "Внуково", и с помощью МЦД большое количество пассажиров с востока Москвы, из Московской области могут воспользоваться им. Поэтому мы бы хотели обсудить, рассмотреть вопрос о запуске шаттлов", – сказал Кузнецов. Он добавил, что руководство аэропорта видит спрос на эту услугу. Станция МЦД "Внуково" была открыта 22 апреля 2021 года. Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России, ежегодно обслуживает более 100 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
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аэропорт внуково, мцд
Экономика, аэропорт Внуково, МЦД
"Внуково" предложило запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
Кузнецов: "Внуково" предлагает запустить шаттлы от станции МЦД до аэропорта
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Руководство "Внуково" предлагает рассмотреть вопрос о запуске шаттлов от станции МЦД "Внуково" до аэропорта, заявил заместитель гендиректора авиагавани Антон Кузнецов во время круглого стола с Мосгордумой на тему развития "Внуково".
"Мы уже отметили нашу очень хорошую транспортную доступность, тем не менее, мы видим, что у нас не так давно открылась станция МЦД "Внуково", и с помощью МЦД большое количество пассажиров с востока Москвы, из Московской области могут воспользоваться им. Поэтому мы бы хотели обсудить, рассмотреть вопрос о запуске шаттлов", – сказал Кузнецов.
Он добавил, что руководство аэропорта видит спрос на эту услугу.
Станция МЦД "Внуково" была открыта 22 апреля 2021 года.
"Внуково" поделилось планами по увеличению пассажиропотока
Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России, ежегодно обслуживает более 100 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Его маршрутная сеть охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.