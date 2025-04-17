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В России заблокировали более 1,2 миллиона нелегальных шин

В России заблокировали более 1,2 миллиона нелегальных шин - 17.04.2025, ПРАЙМ

В России заблокировали более 1,2 миллиона нелегальных шин

Система маркировки "Честный знак" заблокировала более 1,2 миллиона автомобильных шин на кассах российских магазинов с 1 ноября 2024 года, когда заработал режим... | 17.04.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Система маркировки "Честный знак" заблокировала более 1,2 миллиона автомобильных шин на кассах российских магазинов с 1 ноября 2024 года, когда заработал режим обязательной онлайн-проверки, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы маркировки "Честный знак". "С 1 ноября 2024 года режим онлайн-проверки на кассах стал обязательным для автомобильных шин… Меньше чем за полгода работы разрешительного режима было выявлено и заблокировано более 1,2 миллиона нелегальных шин", - сообщил представитель ЦРПТ в кулуарах 27-й Международной специализированной выставки "Шины. РТИ. Каучуки". Он уточнил, что данная мера позволила усилить контроль за оборотом продукции и предотвратить попадание контрафакта к потребителю. "Самое частое нарушение связано с попыткой повторной продажи товара с одним и тем же кодом маркировки: на кассах заблокировано более 850 тысяч шин. В топ-3 также входят нарушения в работе производителей и продажи немаркируемой продукции", – отметила руководитель проектов управления промышленными товарами ЦРПТ Яна Яровая. Обязательная маркировка шин в РФ действует с 2020 года. По данным НИУ ВШЭ, которые привели в ЦРПТ, на сегодняшний день обеление этого рынка превысило 42%: с каждым днем все больше производителей и продавцов работают легально.

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