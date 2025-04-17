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Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ

Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ

Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ

Крупнейшая китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне обостряющейся тарифной войны, в американском App... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:22+0300

2025-04-17T16:22+0300

2025-04-17T16:22+0300

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ПЕКИН, 17 апр – ПРАЙМ. Крупнейшая китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне обостряющейся тарифной войны, в американском App Store приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. “В четверг приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений в американском App Store, тогда как в воскресенье занимало лишь 47 место”, - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что в магазине приложений Google Play в четверг приложение заняло третье место среди самых популярных шопинг-приложений в США, тогда как десять дней назад оно находилось на 144-й позиции. “За последние 30 дней приложение Taobao было загружено 2 миллиона раз по всему миру”, - пишет издание. Как пишет издание, рост популярности Taobao связан с возрастающим интересом американских потребителей к китайским шопинг-приложениям. Этому, указывает SCMP, способствует волна вирусных видео в социальной сети TikTok, в которых демонстрируются дешевые подделки люксовых товаров, произведенных в Китае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, китай, пекин, дональд трамп, taobao