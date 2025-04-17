https://1prime.ru/20250417/shopping-856786156.html
Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ
Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ
Крупнейшая китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне обостряющейся тарифной войны, в американском App... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T16:22+0300
2025-04-17T16:22+0300
2025-04-17T16:22+0300
экономика
технологии
бизнес
сша
китай
пекин
дональд трамп
taobao
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
ПЕКИН, 17 апр – ПРАЙМ. Крупнейшая китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне обостряющейся тарифной войны, в американском App Store приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. “В четверг приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений в американском App Store, тогда как в воскресенье занимало лишь 47 место”, - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что в магазине приложений Google Play в четверг приложение заняло третье место среди самых популярных шопинг-приложений в США, тогда как десять дней назад оно находилось на 144-й позиции. “За последние 30 дней приложение Taobao было загружено 2 миллиона раз по всему миру”, - пишет издание. Как пишет издание, рост популярности Taobao связан с возрастающим интересом американских потребителей к китайским шопинг-приложениям. Этому, указывает SCMP, способствует волна вирусных видео в социальной сети TikTok, в которых демонстрируются дешевые подделки люксовых товаров, произведенных в Китае.
https://1prime.ru/20250416/poshliny-856743973.html
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, сша, китай, пекин, дональд трамп, taobao
Экономика, Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Taobao
Платформа Taobao стремительно набирает популярность в США, пишут СМИ
Sensor Tower: шоппинг-платформа Taobao стремительно набирает популярность в США
ПЕКИН, 17 апр – ПРАЙМ. Крупнейшая китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне обостряющейся тарифной войны, в американском App Store приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.
“В четверг приложение поднялось на пятое место среди бесплатных приложений в американском App Store, тогда как в воскресенье занимало лишь 47 место”, - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в магазине приложений Google Play в четверг приложение заняло третье место среди самых популярных шопинг-приложений в США, тогда как десять дней назад оно находилось на 144-й позиции.
“За последние 30 дней приложение Taobao было загружено 2 миллиона раз по всему миру”, - пишет издание.
Как пишет издание, рост популярности Taobao связан с возрастающим интересом американских потребителей к китайским шопинг-приложениям. Этому, указывает SCMP, способствует волна вирусных видео в социальной сети TikTok, в которых демонстрируются дешевые подделки люксовых товаров, произведенных в Китае.
Китай обвинил США в использовании пошлин как оружия