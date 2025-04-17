https://1prime.ru/20250417/sibur-856772265.html

"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом

"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом - 17.04.2025, ПРАЙМ

"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом

"Сибур" поставил в Китай первые 745,5 тонн гранул полиэтилена и полипропилена с частично погашенным углеродным следом, сообщила компания. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T12:02+0300

2025-04-17T12:02+0300

2025-04-17T12:14+0300

китай

азиатско-тихоокеанский регион

сибур

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Сибур" поставил в Китай первые 745,5 тонн гранул полиэтилена и полипропилена с частично погашенным углеродным следом, сообщила компания. "Сибур" первым в России поставил в Китай партию полимеров с частично погашенным углеродным следом. На международной выставке Chinaplas "Сибур" договорился с китайскими партнерами о поставке 745,5 тонн полимеров с частично погашенным углеродным следом. Объем погашения составил более 750 тонн в СО2-эквиваленте. Гранулы полиэтилена и полипропилена приобрели четыре компании из Китайской Народной Республики. Каждая компания получила сертификат о списании углеродных единиц со счета "Сибура", - говорится в сообщении. Отмечается, что китайские покупатели будут использовать эту продукцию для изготовления упаковки пищевых продуктов, производства товаров для хранения и организации пространства, а также - в химической промышленности. Углеродный след поставленной продукции сокращен при помощи углеродных единиц, полученных от климатического проекта на предприятии "Сибура" "Запсибнефтехим". "Мы видим интерес партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона к продуктам с погашенным углеродным следом. По нашим прогнозам, тенденция будет усиливаться. Этому способствует активное развитие международных зеленых стандартов и рост запроса на такую продукцию со стороны конечного потребителя", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Sibur International Trading Shanghai Ильи Мельмана.

https://1prime.ru/20250221/sibur-855149741.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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китай, азиатско-тихоокеанский регион, сибур