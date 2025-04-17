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"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом
"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом - 17.04.2025, ПРАЙМ
"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом
"Сибур" поставил в Китай первые 745,5 тонн гранул полиэтилена и полипропилена с частично погашенным углеродным следом, сообщила компания. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T12:02+0300
2025-04-17T12:14+0300
китай
азиатско-тихоокеанский регион
сибур
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Сибур" поставил в Китай первые 745,5 тонн гранул полиэтилена и полипропилена с частично погашенным углеродным следом, сообщила компания. "Сибур" первым в России поставил в Китай партию полимеров с частично погашенным углеродным следом. На международной выставке Chinaplas "Сибур" договорился с китайскими партнерами о поставке 745,5 тонн полимеров с частично погашенным углеродным следом. Объем погашения составил более 750 тонн в СО2-эквиваленте. Гранулы полиэтилена и полипропилена приобрели четыре компании из Китайской Народной Республики. Каждая компания получила сертификат о списании углеродных единиц со счета "Сибура", - говорится в сообщении. Отмечается, что китайские покупатели будут использовать эту продукцию для изготовления упаковки пищевых продуктов, производства товаров для хранения и организации пространства, а также - в химической промышленности. Углеродный след поставленной продукции сокращен при помощи углеродных единиц, полученных от климатического проекта на предприятии "Сибура" "Запсибнефтехим". "Мы видим интерес партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона к продуктам с погашенным углеродным следом. По нашим прогнозам, тенденция будет усиливаться. Этому способствует активное развитие международных зеленых стандартов и рост запроса на такую продукцию со стороны конечного потребителя", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Sibur International Trading Shanghai Ильи Мельмана.
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китай
азиатско-тихоокеанский регион
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китай, азиатско-тихоокеанский регион, сибур
КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сибур
12:02 17.04.2025 (обновлено: 12:14 17.04.2025)
 
"Сибур" поставил в Китай полимеры с частично погашенным углеродным следом

"Сибур" поставил в КНР 745,5 т полимеров с частично погашенным углеродным следом

"Сибур".
Сибур.
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Сибур" поставил в Китай первые 745,5 тонн гранул полиэтилена и полипропилена с частично погашенным углеродным следом, сообщила компания.
"Сибур" первым в России поставил в Китай партию полимеров с частично погашенным углеродным следом. На международной выставке Chinaplas "Сибур" договорился с китайскими партнерами о поставке 745,5 тонн полимеров с частично погашенным углеродным следом. Объем погашения составил более 750 тонн в СО2-эквиваленте. Гранулы полиэтилена и полипропилена приобрели четыре компании из Китайской Народной Республики. Каждая компания получила сертификат о списании углеродных единиц со счета "Сибура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что китайские покупатели будут использовать эту продукцию для изготовления упаковки пищевых продуктов, производства товаров для хранения и организации пространства, а также - в химической промышленности. Углеродный след поставленной продукции сокращен при помощи углеродных единиц, полученных от климатического проекта на предприятии "Сибура" "Запсибнефтехим".
"Мы видим интерес партнеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона к продуктам с погашенным углеродным следом. По нашим прогнозам, тенденция будет усиливаться. Этому способствует активное развитие международных зеленых стандартов и рост запроса на такую продукцию со стороны конечного потребителя", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Sibur International Trading Shanghai Ильи Мельмана.
Стенд компании Сибур - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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КИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионСибур
 
 
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