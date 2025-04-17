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СМИ: США и Британия могут договориться о торговой сделке за три недели

СМИ: США и Британия могут договориться о торговой сделке за три недели - 17.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: США и Британия могут договориться о торговой сделке за три недели

США и Британия могут договориться о торговой сделке в течение трех недель, сообщает газета Telegraph со ссылкой на чиновников Белого дома. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T13:44+0300

2025-04-17T13:44+0300

2025-04-17T13:44+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. США и Британия могут договориться о торговой сделке в течение трех недель, сообщает газета Telegraph со ссылкой на чиновников Белого дома. "Чиновники Белого дома полагают, что торговая сделка с Британией может быть финализирована в течение трех недель", - пишет издание. Газета со ссылкой на американских чиновников и неназванного инсайдера отмечает, что у Британии есть хорошие шансы на сделку, поскольку она импортирует из США больше товаров, чем экспортирует в Штаты. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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сша, дональд трамп, великобритания