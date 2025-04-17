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СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России - 17.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России
СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России - 17.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России
Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:32+0300
2025-04-17T15:32+0300
политика
россия
украина
сша
стив уиткофф
ес
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет газета Washington Post. "Ключевые европейские союзники Украины... пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, станет частью усилий, предпринятых в четверг", - говорится в публикации. Ранее Елисейский дворец сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
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россия, украина, сша, стив уиткофф, ес
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Стив Уиткофф, ЕС
15:32 17.04.2025
 
СМИ: союзники Украины хотят убедить США занять жесткую позицию по России

WP: союзники Украины пытаются убедить США занять более жесткую позицию по России

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Европейские союзники Украины пытаются убедить США занять более жестокую позицию в отношении России, такие усилия будут предприняты в четверг в Париже, пишет газета Washington Post.
"Ключевые европейские союзники Украины... пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении России, что, по словам одного из европейских чиновников, станет частью усилий, предпринятых в четверг", - говорится в публикации.
Ранее Елисейский дворец сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проведет рабочий обед с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом в Париже. Как указал офис французского президента, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАСтив УиткоффЕС
 
 
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