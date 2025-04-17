https://1prime.ru/20250417/smi-856794902.html
В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ
В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ
В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ
Консультируемый экс-директором ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности США Томасом Риджем портал NewsGuard признал, что по меньшей мере... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:40+0300
2025-04-17T19:40+0300
2025-04-17T19:43+0300
политика
сша
американцы
сми
россия
доверие
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консультируемый экс-директором ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности США Томасом Риджем портал NewsGuard признал, что по меньшей мере треть американских граждан верит российским СМИ, в том числе РИА Новости и RT. Как сообщает портал, исследование было проведено совместно с компанией YouGov. В рамках исследования репрезентативной выборке из тысячи американцев было предложено просмотреть десять утверждений, распространенных в интернете, в частности, три из них были распространены российскими СМИ, говорится в публикации. В результате 33,9 процента респондентов посчитали, что по крайней мере одно из трех утверждений российских СМИ правдиво. "Результаты опроса показывают, что американцы верят дезинформации Кремля в пугающих масштабах", - утверждает портал. В качестве примера якобы "дезинформации" NewsGuard приводит новость RT о том, что часть денег США, направленных на помощь Украине, осела в карманах украинских политиков, а также публиковавшаяся, по их информации, в том числе РИА Новости, RT и сайтом "Украина.ру" новость о том, что рейтинг Владимира Зеленского упал до 4 процентов. Тот факт, что о данном показателе рейтинга Зеленского заявил в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп в Truth Social, в публикации не упоминается. Согласно информации на сайте NewsGuard, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также является одним из консультантов портала. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. В середине сентября занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь. Госдепартамент США также ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
https://1prime.ru/20250330/inflyatsiya-856230805.html
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, американцы, сми, россия, доверие
Политика, США, Американцы, СМИ, РОССИЯ, доверие
В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ
Портал NewsGuard: треть американцев верит СМИ РФ, включая РИА Новости и RT
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консультируемый экс-директором ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности США Томасом Риджем портал NewsGuard признал, что по меньшей мере треть американских граждан верит российским СМИ, в том числе РИА Новости и RT.
Как сообщает портал, исследование было проведено совместно с компанией YouGov. В рамках исследования репрезентативной выборке из тысячи американцев было предложено просмотреть десять утверждений, распространенных в интернете, в частности, три из них были распространены российскими СМИ, говорится в публикации. В результате 33,9 процента респондентов посчитали, что по крайней мере одно из трех утверждений российских СМИ правдиво.
"Результаты опроса показывают, что американцы верят дезинформации Кремля в пугающих масштабах", - утверждает портал.
В качестве примера якобы "дезинформации" NewsGuard приводит новость RT о том, что часть денег США, направленных на помощь Украине, осела в карманах украинских политиков, а также публиковавшаяся, по их информации, в том числе РИА Новости, RT и сайтом "Украина.ру" новость о том, что рейтинг Владимира Зеленского упал до 4 процентов. Тот факт, что о данном показателе рейтинга Зеленского заявил в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп в Truth Social, в публикации не упоминается.
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Согласно информации на сайте NewsGuard, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также является одним из консультантов портала.
В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения.
В середине сентября занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь.
Госдепартамент США также ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".