https://1prime.ru/20250417/smi-856794902.html

В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ

В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ

В США выяснили, насколько американцы верят российским СМИ

Консультируемый экс-директором ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности США Томасом Риджем портал NewsGuard признал, что по меньшей мере... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:40+0300

2025-04-17T19:40+0300

2025-04-17T19:43+0300

политика

сша

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россия

доверие

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Консультируемый экс-директором ЦРУ Майклом Хейденом и бывшим министром внутренней безопасности США Томасом Риджем портал NewsGuard признал, что по меньшей мере треть американских граждан верит российским СМИ, в том числе РИА Новости и RT. Как сообщает портал, исследование было проведено совместно с компанией YouGov. В рамках исследования репрезентативной выборке из тысячи американцев было предложено просмотреть десять утверждений, распространенных в интернете, в частности, три из них были распространены российскими СМИ, говорится в публикации. В результате 33,9 процента респондентов посчитали, что по крайней мере одно из трех утверждений российских СМИ правдиво. "Результаты опроса показывают, что американцы верят дезинформации Кремля в пугающих масштабах", - утверждает портал. В качестве примера якобы "дезинформации" NewsGuard приводит новость RT о том, что часть денег США, направленных на помощь Украине, осела в карманах украинских политиков, а также публиковавшаяся, по их информации, в том числе РИА Новости, RT и сайтом "Украина.ру" новость о том, что рейтинг Владимира Зеленского упал до 4 процентов. Тот факт, что о данном показателе рейтинга Зеленского заявил в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп в Truth Social, в публикации не упоминается. Согласно информации на сайте NewsGuard, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также является одним из консультантов портала. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Главный редактор медиагруппы и телеканала Маргарита Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. В середине сентября занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. Симоньян в ответ на новые санкции США заявляла, что не зря прожила жизнь. Госдепартамент США также ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".

https://1prime.ru/20250330/inflyatsiya-856230805.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, американцы, сми, россия, доверие