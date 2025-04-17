https://1prime.ru/20250417/sovkombank-856788200.html
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:21+0300
2025-04-17T18:21+0300
2025-04-17T18:21+0300
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщили в банке.Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка, отметили в кредитной организации.
https://1prime.ru/20250402/sovkombank-856314591.html
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ПРАЙМ
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совкомбанк, финансы, банки
Совкомбанк, Финансы, Банки
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до "AA.ru"
МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщили в банке.
Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.
Совкомбанк видит первые признаки охлаждения экономики и рынка труда
Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.
Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".
Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка, отметили в кредитной организации.