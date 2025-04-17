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Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка
Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:21+0300
2025-04-17T18:21+0300
совкомбанк
финансы
банки
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщили в банке.Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка, отметили в кредитной организации.
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совкомбанк, финансы, банки
Совкомбанк, Финансы, Банки
18:21 17.04.2025
 
Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до "AA.ru"

© пресс-служба "Совкомбанка"Офис "Совкомбанка"
Офис Совкомбанка
© пресс-служба "Совкомбанка"
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МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщили в банке.
Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.
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2 апреля, 14:11
Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.
Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".
Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка, отметили в кредитной организации.
 
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