https://1prime.ru/20250417/sovkombank-856788200.html

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка - 17.04.2025, ПРАЙМ

Агентство НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка

Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:21+0300

2025-04-17T18:21+0300

2025-04-17T18:21+0300

совкомбанк

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304085_0:131:1200:806_1920x0_80_0_0_cf24e81498242f6cc039a455a641ad3c.jpg

МОСКВА, 17 апр – ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО "Совкомбанк" с уровня "AA-.ru" до "AA.ru" с прогнозом "стабильный", сообщили в банке.Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, а также успешную адаптацию бизнес-модели к текущим рыночным условиям.Конкурентными преимуществами Совкомбанка являются его масштаб, высокая диверсификация бизнеса, корпоративная культура, развитая цифровая платформа.Рейтинговое агентство особо отмечает высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО "ХКФ Банк".Повышение кредитного рейтинга является независимым подтверждением успешности бизнес-модели Совкомбанка, отметили в кредитной организации.

https://1prime.ru/20250402/sovkombank-856314591.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, финансы, банки