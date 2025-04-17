Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250417/spg-856768275.html
Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ
Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ
Немецкий энергетический концерн Uniper и австралийская энергетическая Woodside Energy Group подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ),... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:41+0300
2025-04-17T10:41+0300
энергетика
газ
европа
германия
uniper
woodside
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_903c8701de2daf2aea92f3d0e5697f0e.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн Uniper и австралийская энергетическая Woodside Energy Group подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), австралийская компания будет поставлять до 2 миллионов тонн СПГ в год, сообщается в релизе Uniper. "Uniper и Woodside подписали соглашения о купле-продаже сжиженного природного газа на поставку 1 миллиона тонн в год от компании Louisiana LNG LLC и до 1 миллиона тонн в год из ее глобального портфеля (Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd.), что демонстрирует сохранение высокого уровня мирового спроса на СПГ", - сообщается в релизе. Так, Louisiana LNG LLC, холдинговая компания, управляемая Woodside, будет поставлять СПГ в объеме 1 миллиона тонн в год на условиях free on board (FOB) - "свободно на борту" - в течение 13 лет с начала коммерческой эксплуатации проекта Louisiana LNG, при этом Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd. - до 1 миллиона тонн в год на условиях delivered ex-ship (DES) - "поставка с судна" - из глобального портфеля Woodside Energy в Европу до 2039 года, говорится в релизе Uniper. Компания отмечает, что поставка СПГ объемом 2 миллионов тонн в год соответствует 3% от общего потребления газа Германией в 2024 году. Данные соглашения представляют собой еще один важный этап по принятию окончательного инвестиционного решения по проекту Louisiana LNG, приводятся в релизе слова генерального директора Woodside Energy Мэг О'Нил (Meg O'Neill). Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4,5 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250416/spg-856755595.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/95/841399557_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_2abe1564085889e75b280dbb3620d2ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, германия, uniper, woodside
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Uniper, Woodside
10:41 17.04.2025
 
Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ

Австралийская Woodside Energy будет поставлять Uniper до 2 млн тонн СПГ в год

CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTOТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / LNG SOKOTO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн Uniper и австралийская энергетическая Woodside Energy Group подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), австралийская компания будет поставлять до 2 миллионов тонн СПГ в год, сообщается в релизе Uniper.
"Uniper и Woodside подписали соглашения о купле-продаже сжиженного природного газа на поставку 1 миллиона тонн в год от компании Louisiana LNG LLC и до 1 миллиона тонн в год из ее глобального портфеля (Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd.), что демонстрирует сохранение высокого уровня мирового спроса на СПГ", - сообщается в релизе.
Так, Louisiana LNG LLC, холдинговая компания, управляемая Woodside, будет поставлять СПГ в объеме 1 миллиона тонн в год на условиях free on board (FOB) - "свободно на борту" - в течение 13 лет с начала коммерческой эксплуатации проекта Louisiana LNG, при этом Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd. - до 1 миллиона тонн в год на условиях delivered ex-ship (DES) - "поставка с судна" - из глобального портфеля Woodside Energy в Европу до 2039 года, говорится в релизе Uniper.
Компания отмечает, что поставка СПГ объемом 2 миллионов тонн в год соответствует 3% от общего потребления газа Германией в 2024 году.
Данные соглашения представляют собой еще один важный этап по принятию окончательного инвестиционного решения по проекту Louisiana LNG, приводятся в релизе слова генерального директора Woodside Energy Мэг О'Нил (Meg O'Neill).
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников.
Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4,5 тысяч человек.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2025
В ЕС отказались от идеи запретить импорт российского СПГ, сообщило Reuters
Вчера, 23:01
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАГЕРМАНИЯUniperWoodside
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала