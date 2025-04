Uniper и Woodside подписали соглашения о поставках СПГ

https://1prime.ru/20250417/spg-856768275.html

2025-04-17T10:41+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн Uniper и австралийская энергетическая Woodside Energy Group подписали соглашения о поставках сжиженного природного газа (СПГ), австралийская компания будет поставлять до 2 миллионов тонн СПГ в год, сообщается в релизе Uniper. "Uniper и Woodside подписали соглашения о купле-продаже сжиженного природного газа на поставку 1 миллиона тонн в год от компании Louisiana LNG LLC и до 1 миллиона тонн в год из ее глобального портфеля (Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd.), что демонстрирует сохранение высокого уровня мирового спроса на СПГ", - сообщается в релизе. Так, Louisiana LNG LLC, холдинговая компания, управляемая Woodside, будет поставлять СПГ в объеме 1 миллиона тонн в год на условиях free on board (FOB) - "свободно на борту" - в течение 13 лет с начала коммерческой эксплуатации проекта Louisiana LNG, при этом Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd. - до 1 миллиона тонн в год на условиях delivered ex-ship (DES) - "поставка с судна" - из глобального портфеля Woodside Energy в Европу до 2039 года, говорится в релизе Uniper. Компания отмечает, что поставка СПГ объемом 2 миллионов тонн в год соответствует 3% от общего потребления газа Германией в 2024 году. Данные соглашения представляют собой еще один важный этап по принятию окончательного инвестиционного решения по проекту Louisiana LNG, приводятся в релизе слова генерального директора Woodside Energy Мэг О'Нил (Meg O'Neill). Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. Woodside Energy Group - австралийская энергетическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4,5 тысяч человек.

