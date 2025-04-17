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Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90% - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90%
Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90% - 17.04.2025, ПРАЙМ
Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90%
Одобрять кредиты для бизнеса в первом квартале 2025 года стали на 90% чаще, чем в четвертом квартале 2024 года, выяснили эксперты маркетплейса Сравни. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T11:01+0300
2025-04-17T11:01+0300
сравни
финансы
банки
бизнес
альфа-банк
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Одобрять кредиты для бизнеса в первом квартале 2025 года стали на 90% чаще, чем в четвертом квартале 2024 года, выяснили эксперты маркетплейса Сравни. Динамика средних запрашиваемых сумм по кредитам для МСБ также продемонстрировала положительную тенденцию, увеличившись на 30%. Средняя сумма выданного кредита в первом квартале текущего года составила 7,5 миллиона рублей. В начале 2025 года средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса снизилась на 4 п.п. и составила 31,5% (для сравнения — в конце 2024 года средняя ставка была 35,5%). По данным Сравни, Альфа-Банк занимает лидирующие позиции по льготному кредитованию среди всех партнеров маркетплейса с долей выше 30%. В феврале Альфа-Банк нарастил выдачи в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года. “Важным фактором совместного успеха Альфа-Банка и Сравни стали удобные процессы и быстрые решения по кредитованию, а также актуальные ставки и условия. Альфа-Банк первыми откликнулись на реализацию брокерского процесса и разработку цикла полной сделки по получению кредитования в кабинете партнера. Это помогло упростить клиентский путь и ускорить получение кредита почти в полтора раза”, — комментирует Станислав Филичкин, руководитель отдела кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса в Сравни. "Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами. Это позволяет нам не только быть лидерами по объемам кредитования, но и значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей", — отметила Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка. Финансовый маркетплейс Сравни занимает первое место по доле заявок среди партнеров Альфа-Банка. Ежегодно регистрируется более десятки тысяч заявок. При этом средняя сумма одобрения составляет 75%. Средний чек по кредитам составляет 6,9 миллиона рублей.
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сравни, финансы, банки, бизнес, альфа-банк
Сравни, Финансы, Банки, Бизнес, Альфа-банк
11:01 17.04.2025
 
Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90%

Сравни и Альфа-Банк нарастили кредитование бизнеса в первом квартале на 90%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Одобрять кредиты для бизнеса в первом квартале 2025 года стали на 90% чаще, чем в четвертом квартале 2024 года, выяснили эксперты маркетплейса Сравни.
Динамика средних запрашиваемых сумм по кредитам для МСБ также продемонстрировала положительную тенденцию, увеличившись на 30%. Средняя сумма выданного кредита в первом квартале текущего года составила 7,5 миллиона рублей. В начале 2025 года средняя ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса снизилась на 4 п.п. и составила 31,5% (для сравнения — в конце 2024 года средняя ставка была 35,5%).
По данным Сравни, Альфа-Банк занимает лидирующие позиции по льготному кредитованию среди всех партнеров маркетплейса с долей выше 30%. В феврале Альфа-Банк нарастил выдачи в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года.
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“Важным фактором совместного успеха Альфа-Банка и Сравни стали удобные процессы и быстрые решения по кредитованию, а также актуальные ставки и условия. Альфа-Банк первыми откликнулись на реализацию брокерского процесса и разработку цикла полной сделки по получению кредитования в кабинете партнера. Это помогло упростить клиентский путь и ускорить получение кредита почти в полтора раза”, — комментирует Станислав Филичкин, руководитель отдела кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса в Сравни.
"Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами. Это позволяет нам не только быть лидерами по объемам кредитования, но и значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей", — отметила Марина Полякова, руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка.
Финансовый маркетплейс Сравни занимает первое место по доле заявок среди партнеров Альфа-Банка. Ежегодно регистрируется более десятки тысяч заявок. При этом средняя сумма одобрения составляет 75%. Средний чек по кредитам составляет 6,9 миллиона рублей.
 
СравниФинансыБанкиБизнесАльфа-банк
 
 
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