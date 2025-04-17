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В ГД внесли проект об усилении контроля за расходованием бюджетных средств

В ГД внесли проект об усилении контроля за расходованием бюджетных средств - 17.04.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект об усилении контроля за расходованием бюджетных средств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании информационного обеспечения бюджетного процесса и усилении контроля за расходованием... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:06+0300

2025-04-17T11:06+0300

2025-04-17T11:06+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании информационного обеспечения бюджетного процесса и усилении контроля за расходованием бюджетных средств, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ закрепляет обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняет требования к информационным системам, обеспечивающим бюджетный процесс и их взаимодействие друг с другом. Ключевое из них – это унификация данных, что очень важно для передачи информации, пояснял на прошлой неделе на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Организационные и технологические принципы, по его словам, станет определять Минфин. А в сфере использования федеральных средств должны действовать четкие и единые классификаторы, справочники, реестры, чтобы усилия и ресурсы ведомств лучше дополняли друг друга в рамках решения общих задач, отмечал премьер. Кроме того, проводимый Федеральным казначейством при открытии лицевых счетов и осуществлении операций на них казначейский мониторинг предлагается распространить на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас. При этом под казначейский мониторинг не будут подпадать выплаты физлицам по оплате труда (зарплата, денежное довольствие), соцпособия и иные выплаты населению, возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. Предполагается, что новые правила будут вводиться поэтапно: в отношении получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года, средств региональных бюджетов и государственных внебюджетных фондов - с 1 июля 2027 года, в отношении лиц, которым открываются счета в финансовых органах регионов - с 1 июля 2028 года. Помимо этого, закрепляется обязанность госзаказчиков, получателей бюджетных средств и заказчиков по контрактам включать в контракт условия о казначейском сопровождении, а также уточняются нормы Бюджетного кодекса, связанные с процедурой уплаты и возврата средств, взысканных по спорам с участием государства. Законопроектом также предусмотрен переход к оказанию Национальным расчетным депозитарием депозитарных услуг Минфину России на безвозмездной основе при размещении средств ФНБ в ценные бумаги. В финансово-экономическом обосновании возможный бюджетный эффект за 2025-2027 годы от такого перехода оценивается в 1,39 миллиарда рублей. "Учитывая, что вложения средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги, в отношении которых оказываются депозитарные услуги, осуществлены на длительные, до 25-27 лет, сроки, положительный бюджетный эффект сохранится на весьма продолжительный период - до 2050-х годов", - отмечается там же.

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финансы, россия, минфин, госдума, фнб