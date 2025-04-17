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Группа ММК снизила производство стали в первом квартале
Группа ММК снизила производство стали в первом квартале - 17.04.2025, ПРАЙМ
Группа ММК снизила производство стали в первом квартале
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом квартале 2025 года снизила выплавку стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:21+0300
2025-04-17T10:21+0300
2025-04-17T10:21+0300
экономика
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сталь
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом квартале 2025 года снизила выплавку стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,573 миллиона тонн, сообщает компания. "Производство стали выросло на 8,6% относительно IV квартала 2024 года, до 2 573 тысяч тонн, отражая завершение капитального ремонта кислородного конвертера №2... Производство стали снизилось на 13,4% относительно I квартала 2024 года в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции по группе сократились на 11,1% относительно первого квартала прошлого года, вследствие неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также в связи с проведением капитальных ремонтов в сортовом производстве и производстве проката с покрытием, сообщила компания.
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промышленность, сталь, ммк
Экономика, Промышленность, сталь, ММК
Группа ММК снизила производство стали в первом квартале
Группа ММК в I квартале снизила выплавку стали на 13,4%, до 2,573 миллиона тонн
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом квартале 2025 года снизила выплавку стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,573 миллиона тонн, сообщает компания.
"Производство стали выросло на 8,6% относительно IV квартала 2024 года, до 2 573 тысяч тонн, отражая завершение капитального ремонта кислородного конвертера №2... Производство стали снизилось на 13,4% относительно I квартала 2024 года в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении.
Продажи металлопродукции по группе сократились на 11,1% относительно первого квартала прошлого года, вследствие неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также в связи с проведением капитальных ремонтов в сортовом производстве и производстве проката с покрытием, сообщила компания.
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