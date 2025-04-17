https://1prime.ru/20250417/stal-856767351.html

Группа ММК снизила производство стали в первом квартале

Группа ММК снизила производство стали в первом квартале - 17.04.2025, ПРАЙМ

Группа ММК снизила производство стали в первом квартале

Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом квартале 2025 года снизила выплавку стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T10:21+0300

2025-04-17T10:21+0300

2025-04-17T10:21+0300

экономика

промышленность

сталь

ммк

https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в первом квартале 2025 года снизила выплавку стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,573 миллиона тонн, сообщает компания. "Производство стали выросло на 8,6% относительно IV квартала 2024 года, до 2 573 тысяч тонн, отражая завершение капитального ремонта кислородного конвертера №2... Производство стали снизилось на 13,4% относительно I квартала 2024 года в основном в связи с замедлением деловой активности в России на фоне высоких процентных ставок и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в Турецкой Республике", - говорится в сообщении. Продажи металлопродукции по группе сократились на 11,1% относительно первого квартала прошлого года, вследствие неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также в связи с проведением капитальных ремонтов в сортовом производстве и производстве проката с покрытием, сообщила компания.

https://1prime.ru/20250417/med-856764965.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, сталь, ммк