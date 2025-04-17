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При стрельбе в Университете Флориды ранены четыре человека, сообщили СМИ

При стрельбе в Университете Флориды ранены четыре человека, сообщили СМИ - 17.04.2025, ПРАЙМ

При стрельбе в Университете Флориды ранены четыре человека, сообщили СМИ

Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, по данным СМИ, есть пострадавшие, а подозреваемый задержан. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T20:48+0300

2025-04-17T20:48+0300

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происшествия

сша

университет

флорида

стрельба

пострадавшие

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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Университет Флориды сообщил о стрельбе в учебном заведении, по данным СМИ, есть пострадавшие, а подозреваемый задержан. "Продолжайте оставаться в укрытиях. Полиция реагирует на сообщение о стрельбе", - говорится в публикации университета в соцсети Х. По данным телеканала WCTV, "по крайней мере четверых госпитализировали". Телеканал CNN cо ссылкой на осведомленные источники сообщает, что "подозреваемый задержан".

https://1prime.ru/20250408/strelba-856475785.html

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сша, университет, флорида, стрельба, пострадавшие