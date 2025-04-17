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Несогласные с протестами студенты боятся об этом говорить - эксперт

Несогласные с протестами студенты боятся об этом говорить - эксперт - 17.04.2025, ПРАЙМ

Несогласные с протестами студенты боятся об этом говорить - эксперт

Несогласные с протестами студенты в Сербии боятся об этом заявлять, при этом последствий для участников протестных акций и блокирования работы вузов страны,... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T04:17+0300

2025-04-17T04:17+0300

2025-04-17T04:17+0300

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БЕЛГРАД, 17 апр - ПРАЙМ. Несогласные с протестами студенты в Сербии боятся об этом заявлять, при этом последствий для участников протестных акций и блокирования работы вузов страны, скорее всего, не будет, такое мнение высказал РИА Новости профессор философского факультета Белградского университета, доктор исторических наук Чедомир Антич. Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. "Те, кто не согласен, не смеют заявить об этом... Если бы мы были правовым государством, за которое выступают те, кто злоупотребляет памятью погибших в Нови-Саде, то в следующем году нынешние студенты должны были бы заново сдавать экзамены для поступления на факультеты. А их родителям пришлось бы платить больше, потому что их дети пропустили год. Даже если бы им не пришлось сдавать снова вступительные экзамены, они должны были бы идти на самофинансирование", - сказал Антич, который был одним из лидеров студенческих протестов 1996-1997 годов против экс-президента Слободана Милошевича. По его словам, это финансовое бремя легло бы на плечи родителей студентов, ведь за работу вуза и проживание в общежитиях надо платить. "Это не бесплатно, борьба за свободу никогда не бывает бесплатной. Но этого не произойдет, потому что это политический вопрос, и мы не знаем, сколько еще продлится блокирование работы вузов", - подчеркнул доктор исторических наук. При этом Антич напомнил, что среди протестующих "огромный процент" тех, кто учится на бюджетной основе. "Думаю, что некоторые факультеты дольше останутся в блокаде, особенно те, где власть полностью захватили анархисты. В их интересах как можно дольше продолжать бунт, беспорядки и проблемы, чтобы развалить государство", - считает он. Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении 1 ноября минувшего года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. Как подсчитало НКО ЦРТА, только за март в Сербии прошли 1697 акций протеста. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

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общество , сербия, белград, запад