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Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - 17.04.2025, ПРАЙМ
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов
Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T00:22+0300
2025-04-17T00:22+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".
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РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Верховный суд, ООН, ВС РФ
00:22 17.04.2025
 
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности талибов

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде.
Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".
 
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