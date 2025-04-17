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Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов - 17.04.2025, ПРАЙМ

Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о приостановке запрета талибов

Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:22+0300

2025-04-17T00:22+0300

2025-04-17T00:22+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный Суд РФ в четверг рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказали в суде. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, в суд поступил иск генерального прокурора Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан".

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