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Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"

Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта" - 17.04.2025, ПРАЙМ

Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"

Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T00:31+0300

2025-04-17T00:31+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора назначено на 17 апреля в 12:00. Дело слушалось в закрытом режиме. Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил в качестве наказания для генерала Вадима Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, прокурор просил лишить его звания генерал-лейтенанта, госнаград и назначить штраф в 108 миллионов рублей. Ранее генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

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