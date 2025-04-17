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Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"
Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T00:31+0300
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2025-04-17T00:31+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора назначено на 17 апреля в 12:00.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил в качестве наказания для генерала Вадима Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Кроме того, прокурор просил лишить его звания генерал-лейтенанта, госнаград и назначить штраф в 108 миллионов рублей.
Ранее генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
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Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"
Суд 17 апреля огласит приговор генералу Шамарину по делу о взятках от завода "Телта"
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора назначено на 17 апреля в 12:00.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил в качестве наказания для генерала Вадима Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Кроме того, прокурор просил лишить его звания генерал-лейтенанта, госнаград и назначить штраф в 108 миллионов рублей.
Ранее генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.