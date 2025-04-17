Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250417/sud-856757546.html
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта" - 17.04.2025, ПРАЙМ
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"
Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T00:31+0300
2025-04-17T00:31+0300
общество
экономика
россия
москва
рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856757546.jpg?1744839091
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде. Оглашение приговора назначено на 17 апреля в 12:00. Дело слушалось в закрытом режиме. Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил в качестве наказания для генерала Вадима Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, прокурор просил лишить его звания генерал-лейтенанта, госнаград и назначить штраф в 108 миллионов рублей. Ранее генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, рф, минобороны рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Минобороны РФ
00:31 17.04.2025
 
Суд 17 апреля огласит приговор по делу о взятках от завода "Телта"

Суд 17 апреля огласит приговор генералу Шамарину по делу о взятках от завода "Телта"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор для бывшего начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора назначено на 17 апреля в 12:00.
Дело слушалось в закрытом режиме.
Накануне в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил в качестве наказания для генерала Вадима Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Кроме того, прокурор просил лишить его звания генерал-лейтенанта, госнаград и назначить штраф в 108 миллионов рублей.
Ранее генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходило в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАРФМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала