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Суд признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы
Суд признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы - 17.04.2025, ПРАЙМ
Суд признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы
Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся в РФ к административной ответственности за участие в... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T06:42+0300
2025-04-17T06:42+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся в РФ к административной ответственности за участие в несанкционированном антивоенном митинге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что проживающий и учащийся в России гражданин Литвы Богдан Рамошка в сентябре 2022 года принял участие в несанкционированном митинге в Москве, скандировал лозунги "нет войне" и "нет мобилизации", за что получил административное наказание в виде денежного штрафа.
В конце 2022 года выехавший из РФ литовец пытался вернуться в страну, однако сотрудники правоохранительных органов не разрешили ему въезд как раз в связи с ранее совершенным административным правонарушением.
Рамошка обратился в суд с просьбой отменить оспариваемое решение, заявил, что проживал в России с 2018 года, учился, получил высшее образование, является носителем русского языка, его мать, брат и сестра имеют вид на жительство в РФ, более того, он и его семья "утратили связь с государством гражданской принадлежности", в связи с чем планируют получить гражданство РФ.
Суд же установил, что применение к литовцу ограничений "оправдано характером совершенного административного правонарушения и служит правомерной цели защиты общественного порядка". В удовлетворении исковых требований было отказано, а в марте Мосгорсуд признал это решение законным.
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Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, ЛИТВА, МОСКВА, Мосгорсуд
Суд признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы
Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве признал законным отказ во въезде в Россию гражданину Литвы, ранее привлекавшемуся в РФ к административной ответственности за участие в несанкционированном антивоенном митинге, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что проживающий и учащийся в России гражданин Литвы Богдан Рамошка в сентябре 2022 года принял участие в несанкционированном митинге в Москве, скандировал лозунги "нет войне" и "нет мобилизации", за что получил административное наказание в виде денежного штрафа.
В конце 2022 года выехавший из РФ литовец пытался вернуться в страну, однако сотрудники правоохранительных органов не разрешили ему въезд как раз в связи с ранее совершенным административным правонарушением.
Рамошка обратился в суд с просьбой отменить оспариваемое решение, заявил, что проживал в России с 2018 года, учился, получил высшее образование, является носителем русского языка, его мать, брат и сестра имеют вид на жительство в РФ, более того, он и его семья "утратили связь с государством гражданской принадлежности", в связи с чем планируют получить гражданство РФ.
Суд же установил, что применение к литовцу ограничений "оправдано характером совершенного административного правонарушения и служит правомерной цели защиты общественного порядка". В удовлетворении исковых требований было отказано, а в марте Мосгорсуд признал это решение законным.