https://1prime.ru/20250417/sud-856770582.html

В России вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам" в 2024 году

В России вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам" в 2024 году - 17.04.2025, ПРАЙМ

В России вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам" в 2024 году

Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам", сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T11:19+0300

2025-04-17T11:19+0300

2025-04-17T11:19+0300

общество

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти 700 "телефонным террористам", сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, которую изучило РИА Новости. По статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) было осуждено 682 человека, в том числе 76 женщин, 59 несовершеннолетних и 55 пенсионеров. Высшее образование есть у 105 осужденных. Студентов среди осужденных оказалось больше всего – 53. Трудоспособных без постоянного источника дохода – 40, индивидуальных предпринимателей – 8, один раз о готовящемся теракте "предупредил" заключенный из колонии. Как указано в статистике, ни один случай не повлек тяжких последствий - например, смерти. Волна сообщений о минировании в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://1prime.ru/20250415/mvd-856685722.html

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