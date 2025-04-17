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Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России

Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России - 17.04.2025, ПРАЙМ

Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России

Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T15:42+0300

2025-04-17T15:42+0300

2025-04-17T15:42+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворить", - огласил решение судья Олег Нефедов. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, соответствующий иск в суд поступил от генпрокурора России. Заседание прошло в закрытом режиме.**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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