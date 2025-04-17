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Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России
Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России - 17.04.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России
Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T15:42+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворить", - огласил решение судья Олег Нефедов. Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, соответствующий иск в суд поступил от генпрокурора России. Заседание прошло в закрытом режиме.**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия, общество , рф, москва, верховный суд, оон
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Верховный суд, ООН
15:42 17.04.2025
 
Суд приостановил запрет деятельности "Талибана"* в России

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВерховный суд России.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения "Талибан"* в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворить", - огласил решение судья Олег Нефедов.
Как ранее сообщили в пресс-службе ВС РФ, соответствующий иск в суд поступил от генпрокурора России.
Заседание прошло в закрытом режиме.
**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
ГП попросила суд приостановить запрет деятельности "Талибана"* в России
31 марта, 15:20
 
РОССИЯОбществоРФМОСКВАВерховный судООН
 
 
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