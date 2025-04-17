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В ООН отреагировали на решение России по "Талибану" - 17.04.2025, ПРАЙМ
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В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану" - 17.04.2025, ПРАЙМ
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"
Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:57+0300
2025-04-17T19:58+0300
политика
оон
россия
"талибан"
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ООН, 17 апр – ПРАЙМ. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250417/sud-856784354.html
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оон, россия, "талибан"
Политика, ООН, РОССИЯ, "Талибан"
19:57 17.04.2025 (обновлено: 19:58 17.04.2025)
 
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"

Офис генсека ООН: позиция Москвы по "Талибану" является суверенным решением РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГА ООН
ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 17 апр – ПРАЙМ. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
Верховный суд России. - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
Суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России
15:42
"Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
 
ПолитикаООНРОССИЯ"Талибан"
 
 
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