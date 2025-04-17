https://1prime.ru/20250417/taliban-856795080.html

В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"

В ООН отреагировали на решение России по "Талибану" - 17.04.2025, ПРАЙМ

В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"

Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T19:57+0300

2025-04-17T19:57+0300

2025-04-17T19:58+0300

политика

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"талибан"

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ООН, 17 апр – ПРАЙМ. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://1prime.ru/20250417/sud-856784354.html

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оон, россия, "талибан"