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В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану" - 17.04.2025, ПРАЙМ
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"
Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T19:57+0300
2025-04-17T19:57+0300
2025-04-17T19:58+0300
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ООН, 17 апр – ПРАЙМ. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций. "Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Политика, ООН, РОССИЯ, "Талибан"
В ООН отреагировали на решение России по "Талибану"
Офис генсека ООН: позиция Москвы по "Талибану" является суверенным решением РФ
ООН, 17 апр – ПРАЙМ. Приостановка запрета деятельности "Талибана" в РФ - суверенное решение Москвы, статус движения, установленный странами-членами ООН, не изменился, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
В четверг Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности движения "Талибан", ранее включенного в список террористических организаций.
Суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России
"Это суверенное решение Российской Федерации, статус "Талибана" в ООН, установленный государствами-членами, остается неизменным", – сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.