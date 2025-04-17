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Путин и эмир Катара провели переговоры в Кремле

Путин и эмир Катара провели переговоры в Кремле - 17.04.2025, ПРАЙМ

Путин и эмир Катара провели переговоры в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани завершились в Кремле. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T16:53+0300

2025-04-17T16:53+0300

2025-04-17T17:16+0300

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани завершились в Кремле. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча продолжалась более двух с половиной часов.Аль Тани поблагодарил президента за теплый прием и выразил надежду, что он посетит Катар в скором времени.Путин в свою очередь поблагодарил катарскую делегацию за большую проделанную предварительную работу."Хочу поблагодарить, ваше высочество, за ваш визит. Он был очень содержательным и, как мне кажется, очень полезным для развития наших межгосударственных связей", — добавил президент.По итогам встречи министры финансов двух стран Антон Силуанов и Али бен Ахмед Аль Кувари подписали меморандум о взаимопонимании по развитию системы управления государственными финансами.Аль Тани прилетел в Россию с официальным визитом утром в четверг.

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россия, мировая экономика, катар, рф, сирия, владимир путин