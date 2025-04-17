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Си Цзиньпин прокомментировал последствия торговых войн
Си Цзиньпин прокомментировал последствия торговых войн - 17.04.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прокомментировал последствия торговых войн
Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T17:35+0300
2025-04-17T17:35+0300
2025-04-17T17:35+0300
экономика
си цзиньпин
торговые войны
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ПЕКИН, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене. "Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок. Странам необходимо сплотиться, твёрдо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития, а также совместно строить сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он также отметил, что "унилатерализма и гегемонизм не находят поддержки, и ни одна страна не хочет возвращаться к изоляции". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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си цзиньпин, торговые войны
Экономика, Си Цзиньпин, торговые войны
Си Цзиньпин прокомментировал последствия торговых войн
Си Цзиньпин: торговые войны разрушают мировой экономический порядок
ПЕКИН, 17 апр - ПРАЙМ. Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
"Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок. Странам необходимо сплотиться, твёрдо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития, а также совместно строить сообщество единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил, что "унилатерализма и гегемонизм не находят поддержки, и ни одна страна не хочет возвращаться к изоляции".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В тарифных войнах нет победителей, заявил Си Цзиньпин
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.