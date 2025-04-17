https://1prime.ru/20250417/telegram-856792717.html

Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире

Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире - 17.04.2025, ПРАЙМ

Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире

Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел дуров в своем... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T18:45+0300

2025-04-17T18:45+0300

2025-04-17T18:46+0300

telegram

павел дуров

расходы

законы

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел дуров в своем Telegram-канале. "Telegram - второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру", - сказал он. По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.

https://1prime.ru/20250319/telegram-855951207.html

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telegram, павел дуров, расходы, законы