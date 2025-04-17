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Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире
Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире - 17.04.2025, ПРАЙМ
Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире
Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел дуров в своем... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T18:45+0300
2025-04-17T18:45+0300
2025-04-17T18:46+0300
telegram
павел дуров
расходы
законы
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел дуров в своем Telegram-канале. "Telegram - второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру", - сказал он. По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.
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telegram, павел дуров, расходы, законы
Telegram, Павел Дуров, расходы, законы
Дуров рассказал, сколько тратит Telegram на соблюдение законов в мире
Дуров: Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Ежегодно Telegram тратит "миллионы долларов" на обеспечение соблюдения законов по всему миру, написал основатель мессенджера Павел дуров в своем Telegram-канале.
"Telegram - второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире. Каждый год мы тратим миллионы долларов на обеспечение соблюдения законов по всему миру", - сказал он.
По его словам, в частности, мессенджер всегда начинает готовиться к соблюдению законов Евросоюза за несколько лет до их вступления в силу.
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров