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"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram - 17.04.2025, ПРАЙМ
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"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram
"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram - 17.04.2025, ПРАЙМ
"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram
Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T20:13+0300
2025-04-17T20:13+0300
экономика
telegram
массовый сбой
роскомнадзор
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. "17 апреля с 19.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", - сообщили в Роскомнадзоре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили там.
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telegram, массовый сбой, роскомнадзор
Экономика, Telegram, массовый сбой, Роскомнадзор
20:13 17.04.2025
 
"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram

РКН: проблемы в Telegram связан со сбоем на инфраструктуре, жалуется весь мир

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"17 апреля с 19.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", - сообщили в Роскомнадзоре.
"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили там.
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ЭкономикаTelegramмассовый сбойРоскомнадзор
 
 
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