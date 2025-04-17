https://1prime.ru/20250417/telegram-856795617.html

"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram

"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram - 17.04.2025, ПРАЙМ

"По всему миру". Роскомнадзор сообщил о причине сбоя в работе Telegram

Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T20:13+0300

2025-04-17T20:13+0300

2025-04-17T20:13+0300

экономика

telegram

массовый сбой

роскомнадзор

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу Telegram по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании, причиной стал сбой на инфраструктуре сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. "17 апреля с 19.30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует сбой в работе мессенджера Telegram, есть жалобы пользователей по всему миру, в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании", - сообщили в Роскомнадзоре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - добавили там.

https://1prime.ru/20250417/telegram-856792717.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, массовый сбой, роскомнадзор