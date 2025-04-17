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Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿ - 17.04.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿
Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿ - 17.04.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿
Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:23+0300
2025-04-17T14:24+0300
экономика
россия
товарооборот
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. "В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах. В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.
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россия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, товарооборот
14:23 17.04.2025 (обновлено: 14:24 17.04.2025)
 
Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿

Кремль: товарооборот России и Катара в 2024 году составил $78,7 млн

© РИА Новости . Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Абдулкадер Хадж
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом.
"В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах.
В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
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Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
14 апреля, 12:11
Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.
 
ЭкономикаРОССИЯтоварооборот
 
 
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