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Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿

Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿ - 17.04.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Катара достиг $78,7 млн, сообщили в Кремле ﻿

Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:23+0300

2025-04-17T14:23+0300

2025-04-17T14:24+0300

экономика

россия

товарооборот

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Катаром в прошлом году составил 78,7 миллиона долларов, говорится в материалах Кремля к встрече президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Москве с официальным визитом. "В 2024 году товарооборот между странами составил 78,7 миллиона долларов", - отмечается в материалах. В них также указывается, что между странами идет активная работа межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ожидается, что главы государств обсудят торгово-экономические отношения, в том числе в части увеличения объемов и диверсификации взаимной торговли, а также реализацию перспективных совместных проектов.

https://1prime.ru/20250414/indoneziya-856656649.html

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россия, товарооборот