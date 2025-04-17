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Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России - 17.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:13+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg."Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — сказано в тексте материала.Отмечается, что для отмены санкций Трампу потребуется поддержка Конгресса, а также согласие европейских стран, чтобы снять международные ограничения.Ранее специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Согласно сообщениям Кремля, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
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Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Bloomberg: Трамп хочет снять санкции с России для экономического сотрудничества
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что для отмены санкций Трампу потребуется поддержка Конгресса, а также согласие европейских стран, чтобы снять международные ограничения.
Ранее специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Согласно сообщениям Кремля, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
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