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Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России - 17.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России - 17.04.2025, ПРАЙМ
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T10:13+0300
2025-04-17T10:13+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg."Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — сказано в тексте материала.Отмечается, что для отмены санкций Трампу потребуется поддержка Конгресса, а также согласие европейских стран, чтобы снять международные ограничения.Ранее специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Согласно сообщениям Кремля, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
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россия, сша
Экономика, РОССИЯ, США
10:13 17.04.2025
 
Стало известно, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России

Bloomberg: Трамп хочет снять санкции с России для экономического сотрудничества

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может снять санкции с России для достижения мира на Украине, говорится в материале агентства Bloomberg.
"Возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве разменной монеты в ее переговорах с Россией о прекращении войны на Украине", — сказано в тексте материала.
Отмечается, что для отмены санкций Трампу потребуется поддержка Конгресса, а также согласие европейских стран, чтобы снять международные ограничения.
Ранее специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Согласно сообщениям Кремля, обсуждения касались аспектов украинского урегулирования.
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