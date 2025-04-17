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Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост - 17.04.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и должен покинуть пост. Об этом в социальной сети Truth... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T13:41+0300
2025-04-17T13:41+0300
2025-04-17T13:41+0300
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ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и должен покинуть пост. Об этом в социальной сети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп."Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - отметил он.В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
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Политика, Банки, США, ВАШИНГТОН, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, ЕЦБ
Трамп призвал главу ФРС Пауэлла покинуть пост
Трамп заявил, что глава ФРС Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен был "уже давно" снизить ключевую ставку и должен покинуть пост. Об этом в социальной сети Truth Social написал глава Белого дома Дональд Трамп.
"Ожидается, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "долгий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда опаздывает и ошибается, вчера сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. "Долгому" Пауэллу уже давно следовало снизить процентные ставки, как это делает ЕЦБ, и ему, безусловно, следует снизить их сейчас. Отставка Пауэлла давно назрела", - отметил он.
В среду Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.
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