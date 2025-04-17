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Пушков рассказал о карьерных устремлениях Лиз Трасс
Пушков рассказал о карьерных устремлениях Лиз Трасс - 17.04.2025, ПРАЙМ
Пушков рассказал о карьерных устремлениях Лиз Трасс
Экс-премьер Британии Лиз Трасс хочет вернуться во власть, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T23:26+0300
2025-04-17T23:26+0300
2025-04-17T23:26+0300
политика
лиз трасс
премьер-министр великобритании
алексей пушков
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Экс-премьер Британии Лиз Трасс хочет вернуться во власть, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Лиз Трасс, прославившаяся своим невежеством на посту главы Форин-офиса и самым коротким сроком пребывания в кресле премьера - 45 дней, явно хочет вернуться на этот пост. Когда-то лейбористка, потом - консерватор, теперь она сделала ставку на поддержку Трампа и, видимо, хочет ему понравиться, как Мелони", - написал он в своем Telegram-канале. По словам сенатора, Трасс толкует о том, что "глубинное государство" душит в стране свободу слова, ругает политику "исламизации" Британии и прогнозирует гибель Запада, если не будет изменена политика "открытых дверей". Ранее Трасс утверждала, что "глубинное государство" якобы помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра, что позже и сподвигло ее на презентацию грядущим летом медиаплощадки, альтернативной традиционным СМИ, манипулирующим информацией в Великобритании. Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.
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лиз трасс, премьер-министр великобритании, алексей пушков, экспертное мнение
Политика, Лиз Трасс, премьер-министр Великобритании, Алексей Пушков, экспертное мнение
Пушков рассказал о карьерных устремлениях Лиз Трасс
Пушков: Трасс явно хочет вернуться на пост премьера Британии
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Экс-премьер Британии Лиз Трасс хочет вернуться во власть, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Лиз Трасс, прославившаяся своим невежеством на посту главы Форин-офиса и самым коротким сроком пребывания в кресле премьера - 45 дней, явно хочет вернуться на этот пост. Когда-то лейбористка, потом - консерватор, теперь она сделала ставку на поддержку Трампа и, видимо, хочет ему понравиться, как Мелони", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Трасс толкует о том, что "глубинное государство" душит в стране свободу слова, ругает политику "исламизации" Британии и прогнозирует гибель Запада, если не будет изменена политика "открытых дверей".
Ранее Трасс утверждала, что "глубинное государство" якобы помешало ее плодотворной работе на посту премьер-министра, что позже и сподвигло ее на презентацию грядущим летом медиаплощадки, альтернативной традиционным СМИ, манипулирующим информацией в Великобритании.
Экс-премьер Британии Лиз Трасс презентует собственную соцсеть, пишут СМИ
Трасс заняла должность премьер-министра Великобритании осенью 2022 года после отставки премьера Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в Британии. Решение было принято на фоне обширной критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису на рынке. Позднее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что после решений Трасс всего несколько часов отделяли Британию от обвала финансового рынка.